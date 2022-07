Jojo Todynho investe em looks e manda recado: ‘A moda é você quem faz’

Em Paris, Jojo Todynho ficou de cara com os looks e acessórios vendidos nas lojas. Durante um passeio de carro, postado no stories de seu perfil oficial no Instagram, a famosa não deixou de comentar que deixaria todo seu dinheiro na cidade, fazendo referência a um viral das redes sociais.

Em seguida, a cantora e, agora, contratada do “Mais Você” (Globo), falou como é ver a moda em um dos destinos mais cobiçados do mundo: “Eu estou igual criança aqui. Gente, a Semana de Alta Costura aqui em Paris está me encantando. Você vê corpos, estilos e propostas de cores diferentes. Eu tô amando”, revelou a famosa.

Já ao descer do carro, Jojo falou sobre os looks que escolheu para sua viagem internacional, que está chamando a atenção dos fãs, já que ela sempre aparece com um vestido diferente: “Eu estou nessa onda de usar bufante e estou apaixonada. As senhorinhas todas no estilo. A moda é você quem faz”.

Jojo Todynho fará participação especial no projeto de humor "Novelei", que será exibido no Youtube (Reprodução/@jojotodynho)

Para finalizar, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ disse que até o final de sua estadia em Paris ele pretende fazer um vídeo mostrando suas propostas de looks e avisou: “Moda não é algo que existe apenas em vestidos. A moda está no céu e nas ruas. A moda tem a ver com ideias, a forma como vivemos, o que está acontecendo e o que vai chegar”.

Vale destacar ainda que durante a Semana de Alta Costura de Paris, Jojo Todynho esbanjou simpatia ao posar ao lado de muitas celebridades brasileiras e internacionais.

Na última quarta-feira (06), por exemplo, a cantora encontrou com Neymar nos bastidores dos desfiles do estilista Jean-Paul Gaultier e também com a modelo brasileira Alessandra Ambrósio. Já entre os internacionais, Jojo paparicou o cantor Maluma .

Jojo Todynho ainda aproveitou para mostrar o look escolhido para o evento. Nas redes sociais, a famosa apareceu usando uma roupa toda monocromática vermelha, em tecido de vinil e um óculos prata.

