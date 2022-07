Este é o motivo pelo qual a Rainha teme que Meghan e Harry gravem uma nova entrevista

Depois que Harry e Meghan foram vistos dirigindo até a mansão de Oprah Winfrey nas últimas semanas, há rumores, divulgados na imprensa britânica, de que os dois estariam possivelmente se preparando para uma nova entrevista bombástica. Lembremos que os Sussex viajaram ao Reino Unido no começo de junho, para participar do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II.

O tabloide britânico The Daily Mail especula que os dois podem estar preparando uma nova entrevista e a especialista em realeza do Express UK, Daniela Elser, disse ainda que o Palácio de Buckingham tem agido “fora do personagem” e pode estar em “modo de pânico” com as fotos, e está tentando controlar os danos liberando uma descrição incomum e efusiva do encontro do príncipe Charles com sua neta Lilibet, durante o Jubileu da Rainha.

“Foi fantástico vê-los. Foi maravilhoso tê-los de volta à Grã-Bretanha”, disse uma fonte da realeza a repórteres sobre o momento no qual Charles conheceu sua neta, a bebê Lilibet, em uma reportagem anteriormente publicada.

“O príncipe e a duquesa [da Cornualha, Camilla Parker Bowles] ficaram absolutamente emocionados ao vê-los. O príncipe, é claro, não vê seu neto Archie há algum tempo e por isso foi muito, muito, muito especial passar algum tempo com ele. Ele não conhecia Lili, sua neta, e conhecê-la foi muito emocionante, uma coisa muito, muito maravilhosa”, finalizou a fonte.

“Seis ‘muito’ em quatro frases. Isso tem que ser algum tipo de registro efusivo”, explicou Daniela. “A coisa toda parece o tipo de briefing espumoso que um publicitário de Los Angeles daria a um tabloide de supermercado, não o tipo de tarifa que normalmente vem das casas reais. Pergunte a si mesmo: quando um porta-voz real já jorrou voluntariamente antes?”.

“A possibilidade de que eles possam estar pensando em fazer outra rodada com a apresentadora de TV bilionário, juntamente com o fato de que as memórias de Harry devem ser publicadas nos próximos meses, de repente lançam tudo isso fora do personagem sob uma luz muito diferente,” Daniela Elser adicionou. “Basicamente, eles estão tentando apaziguar o duque e a duquesa”.

Daniela também observou que uma mudança no tom do Jubileu para agora, dizendo: “A casa real parecia ter a intenção de enviar uma mensagem muito clara durante os quatro dias de eventos de que os Sussex agora se classificavam na hierarquia. Isso não pode ter sido algo fácil de engolir. Avancemos apenas um mês até hoje e as mesas parecem estar virando, com Harry e Meghan parecendo estar segurando algumas cartas muito poderosas”.