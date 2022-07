Diretor fala sobre visual do vilão de ‘Thor: Amor e Trovão’: “Se parece com Voldemort”

Depois de dirigir ‘Thor: Ragnarok’ (2017), o diretor Taika Waititi retorna ao Universo Cinematográfico da Marvel com ‘Thor: Amor e Trovão’. É a quarta vez que Chris Hemsworth interpreta o guerreiro Asgardiano.

Ele aparece ao lado de Natalie Portman como Jane Foster (Poderosa Thor), Jamie Alexander como Lady Sif, Tessa Thompson como Valquíria, Waititi como Korg, Russell Crowe como Zeus e Christian Bale como Gorr.

Recentemente Waititi respondeu a críticas sobre a aparência de Gorr e explicou como foi concebido a aparência final de seu rosto. Fazendo referência ao principal antagonista da franquia Harry Potter, Waititi disse que eles tentaram manter a estética do personagem, ao mesmo tempo em que queriam evitar comparações com Lord Voldemort.

“Infelizmente, o rosto dele nos quadrinhos se parece com o de Voldemort. Então, eu estava tipo, as pessoas vão automaticamente fazer essa conexão. Então, decidimos nos afastar um pouco mais desse design e meio que manter elementos do tom, e o fato de que ele tinha a espada. Mas, na verdade, era sobre sua história. Essa foi a coisa mais importante para nós”, disse o diretor, em uma entrevista recente ao IGN.

Introduzido nos quadrinhos Marvel em 2012, Gorr cresceu como um servo obediente dos deuses, apesar de ver aqueles ao seu redor sofrerem enquanto suas orações nunca eram respondidas.

Após a morte de sua família, Gorr rouba o poder de um deus em particular (assim como sua espada) e se torna determinado a aniquilar todas as divindades que abandonam seus adoradores.

Embora a história de Gorr possa ser semelhante, Waititi diz que seu visual foi redesenhado para evitar comparações com o Lorde das Trevas.

O visual de Gorr, o carniceiro dos deuses, de ‘Thor: Amor Trovão’, se desvia de sua contraparte dos quadrinhos justamente para evitar essas comparações. Alguns questionam o motivo ligeiramente inesperado, mas totalmente óbvio, para o MCU se afastar do visual dos quadrinhos do vilão. No entanto, essas mudanças não influenciaram o desempenho de Bale.