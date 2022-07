The Boys: ‘Hora de seguir em frente’, diz criador da série sobre Rainha Maeve

O último episódio da terceira temporada de “The Boys” revelou o destino de muitos personagens. Entre mortes e despedidas, uma heroína se destacou: a Rainha Maeve.

ATENÇÃO: a partir deste ponto, o texto contém spoilers.

Quem já assistiu, certamente ficou com a impressão de que Maeve tinha morrido ao pular da Torre Vought com Soldier Boy. Contudo, logo depois a personagem é vista viva, mas sem os poderes.

“Admito que nós brincamos um pouco com ele ao deixar as pessoas pensarem que ela estava morta, mas então revelamos que na verdade ela vai ter uma boa vida sem poderes ao lado de sua namorada. Espero que isso compense”, contou o criador da série Eric Kripke, em entrevista ao portal TV Line.

Para ele, de fato existe um clichê em matar personagens LGBTQIA+, mas Kripke garante que esse nunca foi o destino da heroína.

“Em nenhum momento eu considerei matar Maeve, desde o início. Nós intencionalmente construímos um final feliz para ela, por muitas razões. Para começar, ela merecia. Acredite ou não, ‘The Boys’ é um universo moral, e quando você faz as escolhas certas, você é recompensado. Ela merecia um final feliz com Elena”, revela ele.

Contudo, a próxima temporada não deve contar com a jornada de Maeve, já que a ideia é que ela deixe a série. “Muito da história trata de Annie finalmente emergindo como a super-heroína que precisa ver, e era hora de sua mentora e protetora seguir em frente e deixá-la agir por conta própria”, disse.

Mas uma boa notícia aos fãs da personagem: “a série não vai acabar sem vermos Maeve de novo”, afirmou Kripke.

