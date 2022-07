Sessão de Sábado: A história real por trás de ‘Prenda-Me se for Capaz’

A TV Globo exibe na “Sessão de Sábado” deste sábado (9) o filme “Prenda-Me se for Capaz″, lançado em 2002. O longa é estrelado por Leonardo DiCaprio (”O Lobo de Wall Street”), Tom Hanks (”Forrest Gump: O Contador de Histórias”) e Christopher Walken (”O Franco Atirador”).

O filme conta a história de um golpista chamado Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio). Aos 18 anos, ele já tinha passado por diversos tipos de profissionais, tornando-se o ladrão de bancos mais bem-sucedido dos Estados Unidos. Contudo, o o agente do FBI Carl Hanratty (Tom Hanks) está em seu encalço, para encontrá-lo e capturá-lo.

Sucesso de público na época de lançamento e um dos filmes mais bem avaliados pelo IMDb, “Prenda-Me se for Capaz” é baseado na história de vida de Frank Abagnale. Ele publicou suas memórias em um livro, na década de 1980, que logo teve seus direitos de adaptação comprados para o cinema.

O livro e o filme mostram Abagnale afirmando que trabalhou como procurador-geral assistente no estado da Louisiana, médico hospitalar no estado da Geórgia e piloto da Pan American World Airways.

Cena de 'Prenda-Me se for Capaz' (Cena: Divulgação)

Contudo, com o passar do tempo, suas histórias começaram a ser questionadas. Isso fez com que em 2002, mais de 20 anos após o lançamento do livro que o levou a fama, Abagnale admitisse que algumas histórias tinham sido “excessivamente dramatizadas ou exageradas”.

Segundo o portal Los Angeles Times divulgou na época, o que realmente se sabia era que em 1970 Abagnale de fato havia sido preso pelo FBI, sob suspeita de que ele estava se apresentando como um piloto da Pan American World Airways e descontando cheques falsos em várias cidades.

Ele permaneceu na cadeia por cerca de quatro anos, sendo liberado em 1974. O governo estadunidense o contratou como consultor de fraude de cheques como condição de sua liberdade condicional. Ao longo da década de 1970, foi expandindo seu negócio entre o setor privado e ganhando fama em programas de televisão, até escrever suas falsas memórias em um livro.

Contudo, as demais histórias não tinham nenhum tipo de evidência.

Demorou, mas Frank Abagnale foi desmascarado. Um jornalista chamado Alan C. Logan resolveu apurar as tais memórias de Abagnale. Em 2020, ele descobriu a verdade: através de evidências documentais, o repórter comprovou que as histórias do golpista eram completamente exageradas ou totalmente inventadas. Ou seja: o maior golpe de Abagnale foi dizer que ele era o maior golpista da história dos EUA.

