Rainha está incomodada com Kate e William viajando de helicóptero para todo lugar; Entenda.

Depois da recente divulgação do relatório que indica os gastos da realeza, o repórter especializado em família real do Express UK, Robert Palmer, disse que a Rainha estaria incomodada com o uso frequente de viagens de helicóptero por parte de Kate Middleton e príncipe William no transporte entre Anmer Hall, em Norfolk, onde eles têm uma casa de campo, e o Palácio de Kensington, onde residem oficialmente.

“Acho que houve um pouco de infelicidade oficial sobre a quantidade de tempo que os Cambridges passaram viajando entre Anmer Hall em Norfolk e o Palácio de Kensington, sua residência em Londres, usando helicópteros”, escreveu Richard.

“As pessoas no campo dos Cambridges diriam que isso não acontecia com muita frequência. Outras pessoas pareciam sugerir que estava acontecendo um pouco mais do que a Rainha queria que acontecesse”, finalizou o correspondente para realeza.

Em outra ocasião, mais especificamente em maio deste ano, a Rainha “deixou claro que estava preocupada com os Cambridges viajando em família de helicóptero por causa da possibilidade de um acidente”, especialmente porque vários herdeiros do trono estavam viajando juntos.

Segundo relataram fontes não identificadas ao jornal britânico Daily Mail, a monarca do Reino Unido estaria “aterrorizada” com a possibilidade de um acidente acontecer com a família dos Cambridge.

Como sabemos, o príncipe William é herdeiro do trono do Reino Unido e deve chegar ao cargo mais alto da monarquia britânica após seu pai, o príncipe Charles. Então, sua segurança é um dos temas mais importantes para a Rainha, não somente para ela como também para o Parlamento inglês.

Segundo fontes relataram ao Daily Mirror, a Rainha Elizabeth II teria tido “várias conversas” com o príncipe William pedindo que ele “parasse de voar, principalmente com mau tempo”, em meio a temores de que um acidente pudesse ameaçar a linha de sucessão.

Gastos da realeza

A cada ano, a família real britânica divulga seu relatório financeiro, um documento conhecido como Sovereign Grant Report, onde detalha suas despesas totais financiadas pelos contribuintes, com informações dos custos de viagem feitos pelos membros da realeza no ano que termina em 31 de março.

A Coroa britânica custou no ano passado mais de $ 124 milhões de dólares aos contribuintes do Reino Unido. As despesas incluem viagens, folha de pagamento e custos com pessoal, manutenção de propriedades, serviços públicos, limpeza e muito mais.