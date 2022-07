Esta foi a mudança feita em ‘O Telefone Preto’ após escalação de Ethan Hawke

Com estreia agendada para 21 de julho, o filme de terror ‘O Telefone Preto’ promete te aterrorizar e desconfiar de sua própria vizinhança. O ator Ethan Hawke interpreta Grabber, o vilão do filme, foi escalado e provocou uma mudança no roteiro original.

‘O Telefone Preto’ é baseado no conto de mesmo nome de Joe Hill, sobre um garoto de 13 anos chamado Finney (Mason Thames) que é sequestrado por um serial killer conhecido como The Grabber.

O roteirista do filme, Robert Cargill, disse que, no conto original, o vilão não usava máscara, mas que adicionou este elemento ao filme para que o vilão parecesse ainda mais sombrio. Ele disse ainda que cada máscara usada no filme representa uma parte da personalidade do personagem.

Além disso, em entrevista ao The Hollywood Reporter, Cargill revelou que o personagem deveria ficar mascarado durante todo o filme, criando uma sensação de mística durante todo o tempo de execução do longa. Mas esse detalhe foi alterado com a escalação de Ethan Hawke.

Ele disse que eles tiveram que incluir o rosto do ator em algum momento, dado o reconhecimento de nome que ele tem e como seria um desperdício não vê-lo.

“Queríamos manter o monstro mítico, e isso significava mantê-lo fora de vista de várias maneiras. Na verdade, quando filmamos a cena [de abdução] com ele como um mágico, fiquei realmente surpreso que vimos tanto de seu rosto”, disse o roteirista.

“Scott e eu originalmente conversamos sobre não ver nada e apenas filmar ao redor. Mas naquele momento, não estávamos escrevendo para um ator como Ethan. E então Scott disse: “Bem, nós temos Ethan Hawke. Não podemos deixar de mostrar a Ethan Hawke pelo menos uma vez. Então, temos que ter uma visão clara dele’”, finalizou ele.