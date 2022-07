Em vídeo, Carlinhos Brown aparece interrompendo protestos contra Bolsonaro

Um vídeo em que o Carlinhos Brown aparece repreendendo seus fãs em um show está circulando nas redes sociais neste sábado (9).

As imagens mostram o cantor pedindo para que o público interrompa os protestos contra o presidente da República, sob o grito de “fora, Bolsonaro!”.

“Desculpe, eu sou o Brasil que deu certo e não me meta nisso daí. Não quero nem saber dessa gente. Eu não me meto nisso... Não quero me meter nesse assunto. Vamos fazer a construção desse país. A gente está aqui para mudar e vamos mudar sem política”, declara Brown, de cima do palco.

Com vocês Carlinhos Brown! O clone da Elba Ramalho. Só confirmou o que todos baianos sabiam. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/yyC98PCLND — Gilney Tosta (@GilneyTosta) July 9, 2022

Contudo, segundo a assessoria do cantor rebateu ao portal UOL, o vídeo é de um show do ano passado. Os assessores afirmaram que o momento foi resgatado por grupos de apoiadores de Bolsonaro, para aproveitar o ano eleitoral.

Ainda assim, a reação nas redes sociais foi de indignação. Muitos internautas lembraram de situação parecida acontecida no show de Elba Ramalho no início da semana passada.

artista tem o direito de ser bolsonarista? tem, mas que vá cantar pra gado! não separo a obra da pessoa, cancelo mesmo. bolsomínion é bolsomínion. Carlinhos Brown mostrou que é um babaca. — Marx da Goiabeira (@MarxDaGoiabeira) July 9, 2022

Carlinhos Brown é o Brasil que deu certo, assim ele diz.



Só mostra o individualismo e egoísmo dele, não há coletividade.



O Brasil que deu errado são as pessoas desempregadas, passando fome, sofrendo com a carestia.



E desse Brasil ele não faz parte. Pra ele tá tudo bem. — Tiago Da Silva🚩 (@TiagoSilvaFla) July 9, 2022

Carlinhos Brown amado converse com sua amiga Marisa Monte, talvez ela te explique que no atual momento tudo é política sim. pic.twitter.com/Ka5gzO2xRv — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) July 9, 2022

Após a repercussão negativa, Carlinhos Brown se posicionou também nas redes sociais. “Para quem ainda tem dúvidas. Respeito os meus, eu quero Lula”, escreveu em sua conta no Twitter.

Para quem ainda tem dúvidas.

Respeito os meus, eu quero @LulaOficial ❤️ pic.twitter.com/mwkMHuM8w8 — Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) July 9, 2022

Elba Ramalho

A cantora Elba Ramalho disse que seu show “não é comício” ao ouvir o público gritar “Fora Bolsonaro” durante sua apresentação na Festa de São João, em Salvador. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ela interrompeu as falas da plateia.

“Não, não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não é um comício”, disse a cantora. Mesmo assim, o público seguiu com as falas, desta vez apoiando o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT): “Olê, olê, olá, Lula, Lula!” - relembre.

Leia também: Ex-paquita conta que não podia beijar em público por conta de ‘Xou da Xuxa’