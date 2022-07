Dono do próprio nariz, Jove quer um lar para chamar de seu em Pantanal

No remake de Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) toma coragem e deixa a fazenda do pai (Reprodução/Globo)

Nos próximos capítulos da novela “Pantanal”, Jove (Jesuíta Barbosa) vai mostrar que quer seguir os seus próprios passos e decide deixar a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e morar sozinho com sua amada. Vale lembrar que não é a primeira vez que isso acontece.

Desde que se reconciliou com a menina-onça, o personagem de Jesuíta está mais envolvido com Juma, papel de Alanis Guillen, e também querendo entender mais sobre os gostos e desejo da protagonista da novela da Globo e, durante uma conversa familiar, vai entender que a casa dos Leôncio não é o melhor lugar para os dois.

Em "Pantanal", Jove (Jesuita Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) marcam casamento (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena, Jove é questionado por Irma (Camila Morgado) e Mariana (Selma Egrei) sobre o namoro com Juma e se ela ainda vai morar com eles na fazenda e a tia do filho de Madeleine (Karina Teles) chega a conclusão de que a menina-onça não se sente à vontade na propriedade. Já a avó do protagonista de “Pantanal” afirma que ela tem apego pela terra dela.

Neste momento, Jove começa a ligar os pontos e entende que precisa voltar para a tapera imediatamente, mas será de vez. Ele pegará apenas alguns pertences e, em seguida, o barco. Ao subir as escadas, o jovem é questionado por Irma para onde ele está indo e a resposta será “para onde eu nunca deveria ter saído”, ou seja, a casa de Juma Marruá.

"Pantanal": Vestida de noiva, Juma (Alanis Guillen) decide fugir antes da cerimônia de casamento (Reprodução/Rede Social)

A tia de Jove alerta que José Leôncio não vai gostar nada de saber que o filho está morando na tapera, mas ele avisa que será momentâneo e, apenas, para resolver a situação com a namorada, que será futuramente será sua esposa.

Mais para frente, o casal protagonista do remake da Globo terá uma conversa séria com José Leôncio, que deixará claro que, quando tiverem filhos, eles vão deixar a tapera e morar em um lugar mais adequado para criar os herdeiros, já que lá não tem estrutura.

