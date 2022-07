De olho nos haters, Jojo Todynho diz que não criou personagem para ficar famosa

Aos 25 anos, Jojo Todynho está chegando longe em sua carreira. Após vencer o reality show “A Fazenda 12″ (Record TV), a funkeira, que sempre falou aquilo que pensa, mostrou que vai muito além do hit “Que Tiro Foi Esse”, lançado em 2017.

Com o fim do reality rural, a famosa virou apresentadora de talk show e assinou um contrato com a Globo para participar da última temporada da “Dança dos Famosos”, apresentada por Luciano Huck. Jojo também ganhou um quadro no “Mais Você” e viu o número de seguidores mudar radicalmente, passando dos 20 milhões.

No entanto, mesmo com tanto espaço na TV e dinheiro, ela garante que nunca criou um personagem e que segue sendo a mesma pessoa: “Justamente por eu não vestir um personagem, ser exatamente igual na frente e atrás das câmeras, que o povo se identifica comigo. Se acha no meu dia a dia, sabe? Não sou padrão, aliás, de padrão tenho é nada”, disse a cantora em uma entrevista à revista Quem.

Ainda mostrando que tem muito orgulho de seu passado, Jojo Todynho lançou uma nova música chamada “De Onde eu Venho”, um pagode que fala de suas origens: “Não deixei o sucesso tirar de mim a minha essência”, contou a esposa de Lucas Souza.

Outro destaque da carreira e da personalidade de Jojo Todynho está em seu empoderamento. A cantora revelou que sempre foi desse jeito: “Eu sempre me aceitei, desde que nasci. Não tem essa comigo. Eu me amo demais! Sempre procurei deixar minha autoestima no céu. Sei quem eu sou e não preciso que ninguém me ame mais do que eu mesma me amo, sacou?”, afirmou ela, que está viajando pela Europa.

Para finalizar, Jojo Todynho agradeceu o carinho dos fãs: “Muitas vezes eu fico de pé pelo carinho que recebo das pessoas. Minha relação com o meu público é de total intimidade e isso também traz uma responsabilidade muito grande”.

