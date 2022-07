Chris Evans revela qual seu vingador da Marvel

O ator que interpretou Steve Rogers na franquia por quase uma década, fazendo sua estréia em 2011 em ‘Capitão América: O Primeiro Vingador’ e carregando o escudo por toda a Saga do Infinito, diz que apesar de amar seu personagem, o favorito dele é outro herói. No final da Fase 3 do MCU, o Capitão América ele passou seu manto para o Falcão de Anthony Mackie e Chris Evans deixou o universo da Marvel.

Durante uma entrevista no D23 Podcast, Evans é questionado sobre seu personagem favorito do MCU. Surpreendentemente, apesar de interpretar o Capitão América por quase 10 anos e ser amado no papel, ele não escolhe seu próprio personagem.

Em vez disso, ele nomeia o Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr, como seu favorito entre todos os heróis do Universo Marvel.

Como, no entanto, sua participação foi em uma rodada relâmpago de perguntas e respostas em ritmo acelerado, Evans não teve como explicar por que ele escolheu Tony Stark em vez de Steve Rogers.

Todos concordamos que o Homem de Ferro e o Capitão América, são bem diferentes um do outro. Tony Stark é um futurista, enquanto Steve Rogers é geralmente retratado como um homem cujos ideais estão presos no passado.

Essa é a razão porque muitas vezes eles entraram em conflito ao decidir o próximo curso de ação para os Vingadores, como evidenciado por suas opiniões divergentes sobre os Acordos de Sokovia em ‘Capitão América: Guerra Civil’.

A coisa que une os dois verdadeiramente e que os torna semelhantes é que ambos estão sempre muito comprometidos com a causa maior. Apesar de suas diferenças pessoais e profissionais, eles finalmente se uniram em ‘Vingadores: Ultimato’. Eles são muitas vezes colocados lado a lado, tendo Evans sempre um lugar na primeira fila para Downey dar vida ao seu Vingador. Com certeza, ele está bem familiarizado com seu personagem favorito.