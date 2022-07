Apesar de final, personagem de ‘The Boys’ pode voltar em novas temporadas

O último episódio da terceira temporada de “The Boys”, disponibilizado nesta sexta-feira (8), mexeu com a cabeça dos fãs. Muitas lutas aguardadas finalmente aconteceram e destinos foram estabelecidos.

ATENÇÃO: a partir deste ponto, contém spoilers.

Contudo, embora o Soldier Boy tenha sido detido pela Rainha Maeve no final, que conseguiu colocá-lo para “dormir”, isso não quer dizer que o destino do personagem esteja 100% definido.

“Existe uma razão bem específica pela qual a gente deixou a porta aberta para este personagem. Por enquanto, esta peça de xadrez está guardada de lado, mas certamente não haverá um fim da série sem o retorno de Soldier Boy”, explicou o criador da série Eric Kripke, em entrevista ao portal Omelete.

Vale lembrar que a recepção do personagem foi bem positiva ao longo da temporada. O ator Jensen Ackles, conhecido por interpretar Dean Winchester em “Supernatural”, deu vida ao controverso herói.

Estreias do Amazon Prime Video em julho

O destaque do mês vai para dois filmes de sucessos da última temporada de premiações do cinema: “Casa Gucci” e “Spencer”. O primeiro remonta o assassinato de Maurizio Gucci e apresenta um dos clãs mais poderosos do mundo da moda italiana. Apesar disso, a família não ficou feliz com a representação cinematográfica - entenda.

Já o segundo apresenta um fim de semana fictício na vida da princesa Diana, pouco antes de se decidir pelo divórcio. O filme foi protagonizado por Kristen Stweart, que foi aclamada por críticos por sua performance - saiba mais.

Tem também os episódios finais da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e trouxe o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) para o elenco da terceira temporada. Para promover o último episódio, o criador da série, Eric Kripke, e parte do elenco virão ao Brasil - veja quando.

