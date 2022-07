Sessão da Tarde: ‘Kung Fu Panda 3′ tem referências a ‘Shrek’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (8) o filme “Kung Fu Panda 3″, lançado em 2016. O longa conta com as vozes originais de Jack Black (”Escola de Rock”), Bryan Cranston (”Breaking Bad”) e Dustin Hoffman (”A Primeira Noite de um Homem”).

Esta sequência conta a história de Po após reencontrar o pai e se tornar um mestre Kung Fu, quando ele precisa treinar os moradores de um vilarejo com pandas atrapalhados e ajudá-los a derrotar um perigoso vilão. Ao mesmo tempo, ele precisa aprender a dominar o seu Chi, e tornar-se o verdadeiro Dragão Guerreiro.

Confira três curiosidades sobre “Kung Fu Panda 3″, segundo o IMDb:

Referência a Shrek

O terceiro filme da franquia faz uma referência ao primeiro filme de “Shrek”. Em uma cena, Po e seu pai estão em uma luta a caminho da aldeia secreta de panda. Eles passam por duas grandes pedras que ficam em um terreno rochoso, inclinadas para a direita. Shrek e o Burro passam pelo mesmo caminho, quando estão indo em direção ao castelo de Fiona.

Movimentos de pandas reais

Os criadores do filme foram até a China, na reserva de Chengdu, a maior reserva de pandas da China. Lá, eles notaram que os pandas rolam para conseguir lugares - e acabaram incluindo isso nos movimentos dos personagens da animação.

Cena cortada

Uma cena cortada do filme seria quando Po, Shifu e os Cinco Furiosos teriam segurado os Mestres jombie em um impasse, momento em que os Mestres mortos-vivos fugiriam. Contudo, no filme finalizado eles se dissipam em esferas verdes de luz, com disparo do Mestre Porco-espinho, um deles atingindo o Sr. Ping. Nessa cena excluída, Li Shan teria cuidado dos ferimentos de Ping e o Sr. Ping teria se culpado por ser um fardo para Po.

Leia também: Sessão da Tarde: Google vetou cenas de ‘Os Estagiários’