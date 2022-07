‘Sem comer’: Filha de Vanusa coloca seus dados bancários na web e pede doação

Aos 48 anos, a cantora Aretha Marcos, filha da cantora Vanusa, usou as redes sociais para pedir ajuda. Nesta sexta-feira (08), a ex-apresentadora infantil disse que estava sem comer há um dia e jogou os seus dados bancários para o recebimento de doações.

“Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata por ser o brinquedo de vocês”, escreveu Aretha em seu perfil oficial no Instagram.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Aretha Marcos pede dinheiro aos seguidores e amigos famosos. Em 2021, a irmã de Rafael Vanucci criou uma vaquinha virtual para comprar uma casa. Na época, ela almejava conquistar a quantia de R$ 150 mil, mas só arrecadou R$ 5 mil.

“Estou fazendo uma campanha para comprar minha casa própria. Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho”, disse a filha da cantora Vanusa, que morreu em 2020, com o cantor Antônio Marcos.

Conheça a carreira

Desconhecida entre os mais novos, Aretha Marcos estreou na televisão aos seis anos de idade, quando participou do especial “A Arca de Noé”. A artista também esteve em programas infantis da TV Globo, como “Pirlimpimpim” (1982) e “Plunct, Plact, Zuuum” (1983). Já em 1987, ela apresentou o programa “ZYB Bom”, exibido entre os anos de 1987 e 1989, na Band.

Além da TV, Aretha lançou músicas e fez shows pelo Brasil. Seu último trabalho, chamado “Aretha: Discobertas”, foi lançado em 2010. Antes, em 2006, ela lançou o CD e DVD “Aretha Marcos ao vivo – Homenagem aos 60 anos de Antônio Marcos”, onde cantou músicas que fizeram parte da carreira de seu pai.

