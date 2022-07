Responsável por ‘The Umbrella Academy’ já possui planos para arcos da 4ª temporada

Estreada no dia 22 de junho deste ano, ‘The Umbrella Academy’ manteve a fama dos super-heróis mais complexos da Netflix. Após viagem no tempo, a Academia do Guarda-chuva regressou ao presente e se deparou com uma realidade completamente alterada.

Desde então, os Hargeeves procuram uma forma de resolverem suas vidas, até que surge uma entidade desconhecida ameaçando provocar um novo fim do mundo. Caso a série seja renovada para a quarta temporada, Steve Blackman, showrunner da trama, já possui planos para os arcos da sequência.

Blackman disse já saber o que contar durante a nova fase de ‘The Umbrella Academy’, em uma possível confirmação da sequência. Em entrevista ao TUDUM, portal da Netlix, o responsável pela produção afirmou ter como objetivo trazer um dos maiores mistérios dos quadrinhos para o audiovisual.

Planos para a 4ª temporada da série

Para o showrunner, não será difícil para os fãs dos quadrinhos entenderem do que se trata, por haver apenas três volumes do material original. “Uma das histórias que quero contar no ano que vem, se formos ‘renovados’, é um dos maiores mistérios da graphic novel. Eu não quero dizer o que é, mas os fãs provavelmente vão descobrir.”

Embora não haja uma confirmação para outra sequência de ‘The Umbrella Academy’, é bem provável que ela aconteça, haja vista o sucesso de audiência da produção. Em seu período do lançamento, a série entrou para o primeiro lugar do TOP 10, com 124,5 milhões de horas assistidas, desbancando até mesmo Stranger Things.

Com o alcance da série de super-heróis, há grandes chances de uma possível renovação. O final da terceira temporada em aberto, por exemplo, oferece uma margem para imaginar que existe um espaço a uma sequência, além da necessidade de responder a diversos questionamentos dos fãs em relação aos arcos finais.

Assista ao trailer: