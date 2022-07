Público perde a paciência com Jove e Juma e casal de Pantanal vira meme; veja

Não é a primeira novela que o público acaba ficando sem paciência com a relação turbulenta do casal protagonista. Mas, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), principal par romântico do remake de “Pantanal”, vivem na era das redes sociais e, é claro, que a reclamação iria virar meme.

O casal que se conheceu com uma espingarda no meio da relação no início da segunda fase da novela das nove, acabou viajando para o Rio de Janeiro e enfrentando os personagens mais difíceis de lidar na novela de Bruno Luperi, neste caso, Madeleine (Karine Teles) e Mariana (Selma Egrei), que criticaram a relação do jovem casal.

Mas, quando a audiência de “Pantanal” pensou que eles iriam sossegar e viver uma vida feliz [mesmo ainda não sendo o último capítulo], Juma vai morar com Jove na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e um novo personagem chega para atormentar a vida da menina-onça e levar mais drama para o namoro dos protagonistas da novela da Globo.

Aiiiiii eu amo a Juma e o Jove mas que coisa chata isso de ficar na tapera, na casa dele… trabalha e volta pra lá a noite, durante a semana na casa dele FDS na tapera… SACO #Pantanar — FernandaKeulla 👑 (@FernandaKeulla) July 7, 2022

Para tentar dar fôlego ao enredo dos protagonistas, na segunda-feira (04), a Globo levou ao ar a cena em que eles transam na beira do rio. Mas, mesmo deixando os fãs da trama empolgados, a sequência trouxe um outro dilema ao casal: a gravidez de Juma.

LEIA TAMBÉM: Marcos Palmeira deixa Pantanal? Veja o futuro do personagem no remake

Vale lembrar que a filha de Maria Marruá só decidiu ter um filho depois que foi convencida pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que é avô do personagem de Jesutíta Barbosa.

a juma tá me irritando de um tanto que vocês não tem ideia, a bixa reclama de solidão os caralho, e depois não quer ir com o jove #Pantanal pic.twitter.com/6DF0tXyyzD — Lívia (@lviamai) July 7, 2022

Por tudo isso, os fãs do folhetim já estão cansados dos altos e baixos de Juma e Jove, que chegaram a nomear Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) como o casal como mais harmônico da adaptação da Globo.

O remake de “Pantanal” é escrito pelo autor Bruno Luperi e está baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990. Na Globo, a novela das nove deve chegar ao fim em outubro.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Intérprete do cramulhão revela susto após ‘sensação sobrenatural’