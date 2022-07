Personagem de Dan Stulbach em Pantanal pode ser o novo vilão do remake

O remake de “Pantanal” está cheio de vilões e, além de Levi (Leandro Lima) e Tenório (Murilo Benício), um novo personagem chega para deixar o enredo da novela ainda mais emocionante para o público que acompanha a história baseada no texto de Benedito Ruy Barbosa.

Em breve, Dan Stulbach chega ao bioma brasileiro interpretando Ibrahim, um político sem escrúpulos e nenhuma preocupação com o meio ambiente. Na trama, ele vai se relacionar diretamente com José Lucas Irandhir Santos), mas com foco em conquistar José Leôncio (Marcos Palmeira).

A ideia inicial é fazer campanha e ter o apoio do fazendeiro, mas o plano só será perfeito quando o filho mais velho do rei do gado aceitar participar de sua equipe: “Ele vai se encantar com a família de José Leôncio e se surpreenderá com Zé Lucas, em quem percebe um ganho político. Ele quer usar o peão a seu favor”, disse o ator veterano ao site oficial da novela, no Gshow.

Segundo Dan, seu personagem no remake da novela “Pantanal” é mais focado e não tem medo do perigo, já que ele não acredita nos problemas ambientais: “O Ibrahim não acredita em ecologia e nas questões ambientais e é um cara prático, um político de perfil muito comum no Brasil”.

Além do deputado, a fazenda de José Leôncio receberá outros personagens que fazem parte da família de Ibrahim. Entre eles está Érica, que é jornalista e filha do político.

Na novela da Globo, a personagem será interpretada por Marcela Fetter e, como sabemos, ela vai se envolver com José Lucas, com quem se casa: “A Érica é paulistana, filha do deputado federal. Ela chega querendo entender o que está acontecendo no Pantanal, o motivo das queimadas, de haver tantos garimpos, é curiosa mesmo. Ela completa três meses na região até chegar à fazenda dos Leôncio”, contou a atriz ao Gshow.

