Pat conhece Anita e Moa comete erro envolvendo a fórmula secreta

No capítulo desta sexta-feira (08), Pat (Paolla Oliveira) finalmente vai dar de cara com Anita (Taís Araujo), personagem que anda sendo confundida com Clarice, outra personagem interpretada pela esposa do ator Lázaro Ramos na novela “Cara e Coragem”.

Na cena, a quase irmã gêmea da empresária, que morreu misteriosamente, vai perceber que a dublê está em choque e tentará quebrar o clima conversando sobre trabalho, mas acaba perguntando se ela conhecia a empresária. Neste momento, Pat responderá que sim e que fez um trabalho para ela.

Pat (Paolla Oliveira) se choca com a semelhança entre Anita e Clarice, personagens de Taís Araujo em Cara e Coragem (Reprodução/Globo)

A massagista da novela das sete então volta a dizer que viu uma foto de Clarice nos jornais e se chamou muito parecida com ela, mas a personagem de Paolla Oliveira vai despistar dizendo que as duas não são tão parecidas: “Você tem muita coisa que lembra a Clarice, sim. Mas tem outras que, nem de longe se parecem”, dirá Pat.

Depois deste encontro cheio de receios em “Cara e Coragem”, Pat procura Moa (Marcelo Serrado) e conta sobre a “sósia de Clarice” e pede que guarde o segredo: “Eu conheci uma mulher que é igual a Clarice. Igualzinha. Lembra a mulher que você viu na Praça XV? Pode ter sido a Anita”, dirá a protagonista da novela da Globo.

Cara e Coragem: Pat (Polla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) conversam sobre Anita (Taís Araujo) (Reprodução/Globo)

No entanto, a vida de Moa continua cheia de perrengues e ele acabará se descuidando ao conversar com Ítalo (Paulo Lessa) sobre o crime. Em breve, o dublê perde partes da fórmula secreta e deixa o ex-segurança preocupado e furioso com o vacilo. Além dele, o protagonista terá que lidar com a fúria de Pat, que descobre que o documento não está completo.

Na sequência, Ítalo tenta convencer Moa a levar a pasta para a sede da Coragem.com, mas o dublê segue achando que pode lidar com a situação sozinho. No entanto, depois de muitos argumentos, Moa leva a fórmula secreta para a agência de dublês.

