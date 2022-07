Maria Padilha mostra cena antiga de novela e fala sobre desejo de voltar a atuar na TV: ‘Sinto falta’

A atriz Maria Padilha, de 62 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram uma cena antiga do remake da novela “Anjo Mau”, de 1997, no qual ela interpretava a personagem Stela (veja abaixo). Recentemente, ela falou que sente falta de atuar em produções na TV e diz que quer voltar até o ano que vem.

Na cena que ela compartilhou, na quinta-feira (7), Stela tenta alimentar seu filho, Theo, mas se atrapalha e não tem muito sucesso. O menino faz uma bagunça e acaba jogando banana no rosto da mãe, que fica revoltada por estar sem o apoio da babá Nice, vivida por Glória Pires.

Nos comentários da publicação, muita gente elogiou o trabalho da atriz: “Toda jeitosa para dar o papa”, escreveu um seguidor. “Inesquecível essa personagem”, disse outro. “Saudades dos teus trabalhos, te adoro de montão, aliás aqui em casa, todossssss”, ressaltou mais uma fã.

O último trabalho de Maria Padilha na televisão foi em 2015, em “A Regra do Jogo”, quando interpretou a milionária Claudine Lancont. Atualmente, ela aparece como Dinorah em “O Cravo e a Rosa”, que é exibido pela TV Globo no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Em entrevista ao site “Na Telinha”, a atriz falou sobre a saudade de atuar em novelas. “[Em ‘A Regra do Jogo’] O João Emanuel Carneiro, querido, escreveu uma personagem adorável para mim, mas não era muito grande. Então, fiquei com um gostinho de quero mais. Sinto falta, adoro fazer novelas. Em breve, quero e pretendo voltar”, disse ela.

Boa forma aos 62 anos

A atriz sempre chamou a atenção pela beleza e, aos 62 anos, dá uma aula de autoestima. Em seu Instagram, ela publicou fotos de biquíni e mostrou que se sente muito bem com a chegada da chamada terceira idade.

Na legenda da publicação, ela escreveu: “Qualquer momento de prazer é um prazer é um tesouro. 6.2 A tal da terceira idade não é ruim!.”

Mais uma vez, ela foi muito elogiada pelos fãs: “Beleza surreal”, escreveu um. “Maravilhosa!! Inspiradora”, escreveu outra seguidora. Até o ator Marcos Palmeira fez um comentário: “Tá linda como sempre!”.

