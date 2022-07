Jane Foster terá futuro no universo cinematográfico da Marvel?

Enquanto Jane Foster (Natalie Portman) fez uma breve aparição em ‘Vingadores: Ultimato’, nem vimos sinais dela em ‘Thor: O Mundo Sombrio’. Considerando isso, o novo filme de Thor traz a primeira performance live-action de Natalie Portman como Jane em quase uma década. E o que muitos espectadores estão se perguntando é qual é o futuro da personagem na Fase 4 do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

Alguns temem que ela possivelmente roubará o lugar de Chris Hemsworth no MCU, enquanto muitos também estão ansiosos para ver o que seu personagem fará em ‘Thor: Amor e Trovão’. Embora certamente não seja impossível imaginar Jane Foster recebendo seu próprio filme do MCU, há vários fatores a serem considerados sobre se isso acontecerá ou não.

A primeira é se a Marvel e Chris Hemsworth têm planos de continuar sua relação de trabalho. Nessa perspectiva, ter dois super-heróis empunhando o Mjolnir pode ser um risco.

Além disso, a Marvel pode ou não considerar Portman como uma possível liderança de sucesso para sua própria subfranquia do MCU.

Os últimos três filmes estrelados por Portman, ‘Lucy in the Sky’, ‘Vox Lux’ e ‘Annihilation’, alcançaram as mais variadas críticas, mas todos tiveram um desempenho ruim nas bilheterias. Definitivamente Natalie Portman é certamente uma atriz bem conhecida e respeitada, mas não é uma atração comprovada de bilheteria em um papel principal.

Uma outra questão importante é que no enredo dos quadrinhos da Marvel Jane contrai câncer, o que já seria um obstáculo para seu futuro no MCU. Embora o câncer não seja uma sentença de morte na ficção ou na vida real, definitivamente há uma chance de Jane não sobreviver no MCU a longo prazo, até mesmo morrendo em batalha como outros heróis do MCU.

Por outro lado, a Poderosa Thor pode ser uma ótima candidata a líder da próxima equipe dos Vingadores. Como o Capitão América, ela não nasceu fisicamente excepcional e sabe o que é ser vulnerável e lutar. Esse fator sempre ajudou Steve Rogers a ser um grande líder lidando com uma realidade que Thor simplesmente não conseguiria entender.