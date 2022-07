Irmão de Lady Di proibiu ‘The Crown’ de filmar na propriedade da família

A quinta temporada de ‘The Crown’, que deve ir ao ar em novembro de 2022, trará Dominic West estrelando como o príncipe de Gales, ao lado de Elizabeth Debicki como princesa Diana.

Era do interesse da Netflix que algumas cenas da série fossem filmadas na propriedade da família de Diana, mas o Conde Spencer, irmão da princesa falecida, disse que recusou o pedido. A casa da família se situa em Althorp, West Northamptonshire, na Inglaterra.

Elizabeth Debicki irá substituir Emma Corrin na quinta e na sexta temporadas de ‘The Crown’. Em conversa com o The Mirror, a atriz disse que “É um verdadeiro privilégio e uma honra me juntar a esta série magistral, que me prendeu desde o primeiro episódio”.

Certamente gravar cenas na mansão de Northamptonshire seria uma ótima ideia para a série que mostra a princesa, uma figura icônica em todo o mundo.

Tudo indica que a atriz Elizabeth Debicki interpretará a famosa entrevista de 1995 no Panorama com o jornalista da BBC Martin Bashir, na qual a princesa revelou o relacionamento até então secreto entre Charles e Camila Parker, bem como os outros eventos importantes em sua vida.

No início deste ano, um relatório concluiu que a BBC encobriu o “comportamento enganoso” usado por Martin Bashir para garantir a entrevista bombástica e levou a um telefonema do duque de Cambridge para que nunca mais fosse ao ar.

Falando ao programa BBC Breakfast, o Conde Spencer disse que recusou quando os produtores de ‘The Crown’ pediram para filmar na antiga propriedade da família.

Ele disse: “Eles queriam filmar aqui. Mas eu realmente não faço essas coisas. Na verdade, para ser honesto, eu não assisto ‘The Crown’, então eu apenas disse: ‘Obrigado, mas não, obrigado’”.

O Conde Spencer tem suas razões para não querer maiores envolvimentos. Em maio, o relatório sobre a entrevista de Diana no Panorama concluiu que o jornalista Martin Bashir tinha cometido uma “grave violação” das diretrizes da BBC quando falsificou extratos bancários e os mostrou ao conde Spencer para obter acesso à princesa para a entrevista.

O Conde Spencer disse que ainda há “um longo caminho a percorrer” com a investigação sobre os eventos que cercam o programa e não descartou uma ação legal. Uma porta-voz da BBC assegurou que a emissora pretende ser o mais aberta e transparente possível sobre os eventos de 25 anos atrás.

“Embora a BBC não possa voltar no tempo depois de um quarto de século, fizemos um pedido de desculpas completo e incondicional no dia em que o relatório de Lord Dyson foi publicado.”, concluiu o porta-voz da BBC.