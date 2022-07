Família real usa bebê Lilibet para distrair imprensa sobre suspeitas que caem sobre príncipe Charles

É sabido que o lema não oficial da família real britânica é “nunca reclame, nunca explique”, mas parece que ultimamente, segundo os especialistas em realeza, esse lema tem mudado para “desvie e distraia”. Pelo menos é assim que o editor executivo do Yahoo News UK disse que a realeza tem atuado diante dos últimos acontecimentos relacionados à crise de imagem do príncipe Charles.

Omid Scoobie, que também é biógrafo de Meghan Markle e amigo pessoal da duquesa, disse que, de acordo com o que ouviu de uma fonte próxima, “uma ordem diferente do dia surgiu rapidamente dentro da instituição da monarquia: desviar e distrair”.

O especialista observa que o último escândalo envolvendo o príncipe Charles, uma mala de dinheiro oferecida por um Sheik do Catar, e uma possível investigação, não ganharam força no ciclo de notícias ultimamente, com histórias focadas nas alegações de “assédio moral” de Meghan Markle e no primeiro encontro do príncipe Charles com sua neta Lilibet.

Entenda a polêmica envolvendo Charles

De acordo com uma reportagem divulgada no The Sunday Times no final de junho, o herdeiro da Rainha e próximo rei do Reino Unido teria recebido cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 5,54 milhões, em dinheiro vivo, que supostamente teriam sido aceitos pelo príncipe Charles como doação para sua fundação no Reino Unido.

Ainda de acordo com o The Sunday Times, esta foi uma das três doações em dinheiro do Sheik Hamad bin Jassim. Juntas, as doações teriam totalizado cerca de € 3,1 milhões. O dinheiro foi uma doação para o Charles’ Prince of Wales Charitable Fund, que concede doações a outros grupos sem fins lucrativos que refletem os interesses do príncipe.

Gastos da realeza

Enquanto isso, depois da divulgação do relatório de gastos da Coroa recentemente, que foi criticado por apresentarem gastos altos demais, também foram enterrados no ciclo de notícias pelo que Omid descreve como uma “atualização suspeitamente cronometrada sobre a investigação de alegações de assédio moral contra a Duquesa de Sussex”. E, curiosamente, a atualização foi dada pelo tesoureiro da Rainha.