Ex-paquita conta que não podia beijar em público por conta de ‘Xou da Xuxa’

Quem acompanhou o programa “Xou da Xuxa” lá pelos anos 1980 provavelmente conhece boa parte dos assistentes de palco que passaram pelo programa. Inicialmente formado apenas por mulheres, elas ficaram conhecidas como paquitas - e Ana Paula Almeida foi uma delas.

Atualmente com 39 anos de idade, ela está lançando uma biografia sobre os seus tempos de paquita, chamada “Pituxita Bonequinha - Minha Vida de Paquita”. O livro foi escrito por Luciana Castro, a partir das histórias da ex-assistente.

Não é a primeira vez que uma ex-paquita vem a público contar sobre os problemas da vida que levavam, mas Ana Paula revela uma rotina exaustiva, cheia de regras e, por vezes, com castigos.

“Não frequentar boates, bares e festas fechadas ou não; não sair à noite; não ter namorado ou paqueras; não beijar na boca; nunca sair desacompanhada dos pais; andar sempre com a barriga encolhida; frequentar aulas de etiqueta”, conta ela no livro (via portal Terra).

Tais regras partiam de Marlene Mattos, empresária da apresentadora Xuxa durante os anos 1990. Ela era extremamente rígida com as paquitas, exigindo “disciplina em tudo, durante 24h, dentro e fora do programa”, segundo Ana Paula.

A loira permaneceu como assistente de palco do “Xou da Xuxa” durante cinco anos. Sua vida, embora parecesse glamourosa, tinha um estilo militar.

“Vestíamos roupas de soldadinhos e tínhamos uma rotina que incluía aulas de dança e canto, e obrigatoriamente, tínhamos que ter boas notas na escola, além de cuidar muito bem da nossa aparência”, revela no livro.

Outro momento em que ela ficou extremamente preocupada foi quando começou a namorar o ator Rafael Ilha. Ana Paula tinha medo de ser descoberta e castigada por Marlene.

“Foi com a Xuxa que eu abri meu coração. Nós estávamos apaixonados e nosso namoro, se é que assim se pode dizer, não era nada convencional. Namorávamos por cartas. Rafael foi meu namorado de um beijo só. Minha mãe e Marlene nunca sonharam com isso, senão me matavam!”, lembra em “Pituxita Bonequinha”.

