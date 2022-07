Ex-BBB Jaquelline retira mega hair e explica a mudança de visual: ‘Peguei piolho, que ódio’

A ex-BBB Jaquelline Grohalski compartilhou com seus seguidores que retirou o mega hair que já usava há um bom tempo por causa de um motivo inusitado: ela pegou piolho. Em uma sequência de vídeos nos stories do seu Instagram, ela falou que nunca imaginava que pudesse ter a cabeça infestada pelos insetos aos 28 anos de idade.

“Gente, vocês acreditam que eu tive que remover o meu mega porque eu peguei piolho? Nossa, olha só... Ai que ódio. A pessoa está ficando velha, caduca, pegando piolho. Eu achava que piolho era de idade.. Tive que remover porque não estava aguentando mais coçando o cabelo”, explicou.

Nos vídeos, ela mostrou o cabelo sendo lavado em um salão após a retirada do mega hair e depois compartilhou fotos que mostram o novo visual. Na legenda, escreveu: “Bom dia piolhentas”.

Nos comentários, a loira foi muito elogiada pelo novo cabelo: “Amiga esse cabelo curto ficou maravilhoso”, disse uma seguidora. “Tá linda assim com esse cabelo. Muito gata”, disse outro.

“Pisando nos piolhos. É muita beleza por isso querem usufruir dessa cabeça platinada”, destacou outra fã da ex-BBB.

Funkeira

Jaquelline foi participante do BBB18 e, após o programa da TV Globo, investiu na carreira como cantora de funk. Ela já lançou músicas como “Dancinha do TikTok” e “Amor de Pinga”.

Recentemente, ela foi anunciada como participante do reality show “Ilha Record”, da Record TV, em substituição a ex-BBB Aline Dahlen, que desistiu da competição. Assim, a funkeira já participa das gravações do programa comandado por Mariana Rios, que deve entrar no ar depois do fim do “Power Couple 2022″.

