Entenda por que músicas de Michael Jackson estão sendo removidas dos streamings

Para surpresa de alguns fãs, algumas músicas de Michael Jackson estão sendo removidas dos catálogos dos serviços de streaming.

São três faixas do álbum “Michael”, lançado postumamente em 2010. São elas “Breaking News”, “Keep Your Head Up” e “Monster”, sendo esta uma parceria com o rapper 50 Cent.

O motivo da remoção seria uma série de acusações de falsos vocais do Rei do Pop nas canções. Uma parte dos fãs de Jackson estavam duvidando da autenticidade da voz colocada nas músicas.

A retirada das faixas foi informada na última terça-feira (5). Apesar disso, a Sony Music nega as acusações de falsificação.

“A remoção dessas três músicas não tem nada a ver com sua autenticidade. A discussão sobre as faixas está distraindo a comunidade de fãs e os ouvintes de Michael Jackson de focar sua atenção onde deveria estar – nos projetos existentes e empolgantes que celebram o legado de Michael Jackson”, defendeu a a Sony, em comunicado à imprensa (via Billboard).

Ela enumera: “como a peça da Broadway vencedora do Tony ‘MJ: The Musical’, o popular show em Las Vegas ‘Michael Jackson ONE’, uma cinebiografia que está vindo e o aniversário pelos 40 anos em Novembro de ‘Thriller’, o álbum mais vendido da história”.

“As outras faixas do disco [’Michael’] continuam disponíveis. Nada deve ser motivo de preocupação no sentido de questionar a autenticidade das canções – é apenas hora de seguir em frente e superar a distração em volta delas”, encerra o texto da gravadora.

Lançamentos póstumos

Desde que Michael Jackson morrem em 2009, vítima de intoxicação por propofol e benzodiazepina, dois álbuns póstumos foram lançados.

“Michael” foi o primeiro dele, no ano seguinte. Além da faixa removida com 50 Cent, o álbum conta com a participação de Akon e Lenny Kravitz.

O segundo foi “Xscape”, em 2014. Todas as faixas são inéditas e foram gravadas em diferentes momentos de sua carreira.

Em 2017, a Sony ainda lançou mais um disco, “Scream”, uma compilação especial para o Halloween.

