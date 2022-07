Entenda por que Jojo Todynho afirmou que ‘a mulher preta não tem paz’

Jojo Todynho desmente boatos sobre o fim do casamento com Lucas Souzaa (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho voltou a usar as redes sociais para desabafar sobre os haters que anda recebendo desde que viajou para Paris, onde acompanhou o desfile da Semana de Alta Costura, ao lado de Neymar Jr.

Nos stories, a famosa apareceu irritada com alguns boatos envolvendo o seu casamento e uma suposta separação do militar Lucas Souza: “Ao invés de desejar a felicidade dos outros, as pessoas estão o tempo todo querendo criar uma coisa que não existe. Ficam negativando a vida dos outros. Eu fico estressada com essas coisas”, começou a cantora.

Em Paris, Jojo Todynho assiste desfile de importante estilista internacional (Reprodução/@jojotodynho)

Viajando sozinha, Jojo também desabafou sobre o fato de questionarem qual o motivo para o marido não ter ido para Paris: “Tanta coisa para se falar. Aí vem sensitiva, analista de não sei o que e gente perguntando ‘cadê o Lucas?’ Lucas tem a vida e o trabalho dele. Quando for lazer, a gente fica junto... Não se mistura as coisas não... Ele tem a vida dele e eu a minha, porém, somos casados”.

Para finalizar o desabafo, Jojo Todynho rebateu os haters dizendo que mulher preta não tem um dia de paz: “A mulher preta não pode comemorar o seu sucesso em paz porque as pessoas querem arrumar história e polêmica o tempo todo. Vão perturbar na p**a que p***u”, se esbravejou a nova contratada do “Mais Você” (Globo).

JoJo no humor

Mesmo fora do Brasil, Jojo foi anunciada no “Novelei”, novo projeto de humor da Globo, que será comandado por Paulo Vieira, que também está ganhando muito destaque na emissora carioca.

Paulo Vieira, Thalita Meneghim, Phellyx, Evandro, Gusta, Babu Carreira e Livia La Gato estão no "Novelei" (Juliana Coutinho/Globo)

O projeto será transmitido apenas no Youtube e a esposa de Lucas Souza fará algumas participações especiais. Previsto para estrear no dia 11 de julho, a série também terá as ainda Claudia Raia, Cauã Reymond, Whindersson Nunes, Kéfera Buchmann, Ísis Valverde, Carolina Dieckmann, Camilla de Lucas, Diva Depressão e Nany People.

Como o próprio nome sugere, o projeto levará os participantes ao mundo das novelas da Globo e Paulo Vieira interpretará Vitinho, o personagem principal.

