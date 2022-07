Criadores de ‘Stranger Things’ anunciam dois spin-offs da série. Saiba tudo!

Enquanto estamos nos recuperando dos últimos acontecimentos da temporada 4 de ‘Stranger Things’, os irmãos Duffer, criadores da série sucesso na Netflix, anunciaram dois spin-off baseados no mundo criado pelos dois. Será uma peça de teatro e uma série, ambas ambientadas em ‘Stranger Things’.

Ambos serão produzidos pela produtora Upside Down Pictures, recém-lançada pelos Duffer Brothers, que está ligada a projetos de cinema e TV que fazem parte de seu acordo geral com a Netflix.

A peça de teatro, ainda sem título, e a série de TV spin-off de ‘Stranger Things’ serão “baseadas em uma ideia original” dos irmãos, são apenas alguns dos muitos trabalhos que eles têm em desenvolvimento.

“Eu li esses rumores de que haverá um spin-off de Eleven, que haverá um spin-off de Steve e Dustin, ou que será outro número”, disse Matt Duffer. “Isso não é interessante para mim porque fizemos tudo isso. Passamos não sei quantas horas explorando tudo isso. Então é muito diferente. O tecido conjuntivo mais importante, eu diria, é a sensibilidade de contar histórias disso”, explicou um dos irmãos criadores da série.

Os premiados produtores Sonia Friedman e Stephen Daldry (‘The Crown’, ‘Billy Elliot’, ‘The Reader’) e a Netflix produzirão a peça de teatro, ambientada “dentro do mundo e da mitologia” de Stranger Things.

Não se sabe muito mais sobre a série spin-off, mas os Duffers dissiparam rumores anteriormente de que seria centrado em qualquer um do elenco principal de ST. A série será “1000% diferente” do original, disseram eles no podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz.

Ele continuou: “Há uma história que se conecta ao mundo de Stranger Things, mas é mais sobre como estamos contando essa história”, acrescentando que a esperança é “encontrar a pessoa certa para passar o bastão enquanto continuamos, fazer coisas novas”.

Os irmãos disseram ainda que a Netflix também permanece sem muitas informações sobre os detalhes do spin-off.