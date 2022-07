Contra crítica: Jade Picon usa bordão de vencedor de A Fazenda: ‘Calada vence’

Travessia: Jade Picon revela como lida com as críticas (Reprodução/@jadepicon)

As polêmicas sobre a contratação de Jade Picon para “Travessia”, novela escrita por Glória Perez, não param e, recentemente, a ex-BBB resolveu usar um bordão de Rico Melquíades, vencedor do reality show “A Fazenda 13″, para demonstrar o que pensa sobre tudo isso.

Em seu perfil oficial no Twitter,a influenciadora digital e principal adversária de Arthur Aguiar no “BBB 22″ mandou recado para os haters, que torcem pelo seu fracasso na próxima novela da Globo no horário nobre: “Calada vence, né? Assim pretendo ficar”, disse a influencer.

calada vence, né? assim pretendo ficar 😂 se eu olhar pra trás, vejo tanta coisa que passei quietinha e sei que isso foi essencial para eu estar aqui todos os dias com a saúde mental em dia por todos esses anos — Jade Picon🌪 (@jadepicon) July 7, 2022

Durante o desabafo, Jade ainda lembrou o começo da carreira nas redes sociais: “Se eu olhar pra trás, vejo tanta coisa que passei quietinha e sei que isso foi essencial para eu estar aqui todos os dias com a saúde mental em dia por todos esses anos”, escreveu a famosa.

Ainda no Twitter, Jade Picon revelou que prefere manter sua saúde mental em dia e que não vai responder tudo que envolve seu nome: “Eu não me pronuncio sobre tudo que rola envolvendo meu nome para preservar minha saúde mental mesmo. O máximo que certas situações vão ter de mim será o meu silêncio. Minhas palavras eu escolho direcionar para quem me quer bem”, escreveu.

eu não me pronuncio sobre tudo que rola envolvendo meu nome pra preservar minha saúde mental mesmo. o máximo que certas situações vão ter de mim será o meu silêncio. minhas palavras eu escolho direcionar para quem me quer bem ❤️ — Jade Picon🌪 (@jadepicon) July 7, 2022

Jade aproveitou para agradecer o apoio dos fãs e seguidores: “Não canso de agradecer por tudo que vocês fazem por mim. Vamos passar por tantas coisas juntos ainda. Feliz em ter vocês do meu lado!”.

Vale destacar que as gravações de “Travessia” já começaram e Jade Picon foi elogiada por Humberto Martins, que interpreta o pai de Chiara, sua personagem na novela da Globo.

boa noite de touquinha 🥹 amo vcsssssss! não canso de agradecer por tudo que vocês fazem por mim 🤍🌪 vamos passar por tantas coisas juntos ainda 🙌🏻 feliz em ter vcs do meu lado pic.twitter.com/ipSXTeasnf — Jade Picon🌪 (@jadepicon) July 7, 2022

Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, o veterano da Globo disse que a influenciadora digital é inteligente e tem talento: “Ela é uma menina bacana. Ela pode! Ninguém ia fazer uma escolha [e causar] uma situação constrangedora para a pessoa, a empresa ou o projeto. É claro que viram nela potencial”, relatou o ator.

Escrita por Glória Perez, “Travessia” vai substituir “Pantanal” e traz no elenco nomes como Alexandre Nero, Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Ailton Graça e Dandara Mariana, entre outros. A estreia está prevista para outubro.

