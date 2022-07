Cancelada? Onde estão as próximas temporadas da série policial ‘A Divisão’

Sem perder tempo, a Globo renovou a série “A Divisão”, exibida na plataforma de streaming Globoplay, para mais duas temporadas, que estão sendo gravadas simultaneamente. Em um comunicado, a emissora avisou que a terceira e a quarta temporada da produção original estão em andamento.

Para quem ainda não assistiu, “A Divisão” é uma série policial que narra o combate a onda de sequestros dos anos 1990 no Rio de Janeiro e que nas novas edições ganhará novos cenários e cenas ainda mais intensas.

Ainda segundo o comunicado enviado à imprensa, as novas temporadas seguem com discussões sociais relevantes e com novos personagens: “A escalação teve um olhar atento para reforçar a importância da diversidade no audiovisual e dar face à pluralidade das histórias negras da vida real”, revelou o criador José Junior.

Andréia Horta é Lorena e Cissa Guimarães é Margareth na 4ª temporada de 'A Divisão' (Divulgação/Globo)

Na terceira edição, a série “A Divisão” terá um como inimigo os narco sequestradores, que levam as investigações criminais para a fronteira do Brasil. O crime em foco é o sequestro do executivo de uma gravadora internacional, Armando Albuquerque, interpretado por Marcelo Adnet.

LEIA TAMBÉM: Contra crítica: Jade Picon usa bordão de vencedor de A Fazenda: ‘Calada vence’

“A novidade é que agora os sequestrados serão coprotagonistas de ‘A Divisão’, contextualizando as vítimas e fazendo a gente se envolver ainda mais com cada personagem”, adiantou José Junior.

Silvio Guindane e Erom Cordeiro gravam cenas da série 'A Divisão'. (Divulgação/Globo)

As cenas da produção original produzida para o Globoplay foram gravadas em Vigário Geral, Parada de Lucas e Morro do Borel, no Rio de Janeiro. Mas, em “A Divisão” os locais ganham nomes fictícios.

Além de Marcelo Adnet, Tony Tornado, Neuza Borges e Dudu Nobre estão no elenco da terceira temporada. Já na quarta temporada estão Cissa Guimarães, Ravel Andrade, Andreia Horta, Eduardo Lago, entre outros famosos. Até o momento, a Globo não anunciou quando a série chega ao streaming.

LEIA TAMBÉM: Público perde a paciência com Jove e Juma e casal de Pantanal vira meme; veja