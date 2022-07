Camilla de Lucas revela valor investido em sua nova mansão no Rio: ‘Gastei mais que o prêmio do BBB’ (Reprodução/Instagram: @camilladelucas)

No início do ano, Camilla de Lucas, influenciadora digital e vice-campeã do ‘BBB21′, gravou um vídeo sobre os processos iniciais de reforma em sua mais nova aquisição: uma casa própria. Desde então, a influencer tem compartilhado cada detalhe sobre o upgrade de seu novo lar.

Localizada em um condomínio na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a mansão já recebeu mais do que o próprio prêmio do ‘BBB’ de investimento, que equivale a R$ 1,5 milhão no reality. Embora o valor investido tenha sido alto, Camilla revelou tentar economizar no processo, além de buscar por promoções.

“Ainda não finalizei a obra, mas acho que sim (gastei mais que o prêmio do BBB). Tem gastos que ainda não coloquei na planilha de custos. Já gastei mais ou menos, uns R$ 800 mil, mais o valor da casa, que prefiro não revelar, até porque depois da reforma ela passa a valer muito mais. É um investimento”, confessou ela, em entrevista à revista Quem.

“Eu costumo falar o valor de tudo que gasto na obra nas minhas redes, porque as pessoas não têm o costume de dizer e quem quer construir, às vezes, não tem noção dos gastos de uma reforma. Como eu não tinha. Também não coloquei piso de R$ 5 mil o metro quadrado, porque quero economizar para meu dinheiro durar por muito tempo”, contou.

De acordo com ela, a parte que mais custou foi a tecnológica e de móveis planejados. “Tento ter uma organização financeira, porque vim de baixo e me preocupo muito com meu futuro e de não ter mais condições um dia. Eu pesquiso muito antes de fechar negócio, olho preço, qualidade do material e também a estética dentro da linha do projeto que eu quis fazer”, explicou.

Mudanças no novo lar

Apesar da aquisição da casa pronta, Camilla de Lucas revelou ter decidido mudar o lar por completo. Segundo a ex-BBB, ela realizou a parte da automatização, escolheu os revestimentos de qualidade e peças de acabamento. Embora, tenha optado por adaptar o ambiente, confessou não estar preocupada com o luxo. “Quero uma casa gostosa e confortável, que quando as pessoas cheguem se sintam à vontade no meu sofá”, disse.

Camilla também enfatizou sua responsabilidade com a organização financeira, além da conquista de sua casa própria.

“Sou uma pessoa muito responsável com dinheiro, porque já passei aperto e sei o perrengue que é pagar aluguel e as contas no fim do mês. Sem contar que a gente que trabalha com internet não sabe o dia de amanhã. Se um dia, caso eu não tenha mais condições, pelo menos, terei a minha casa própria”, ressaltou.

“Se tiver que vender, já terei uma renda. Sei que muitos investidores incentivam a viver de aluguel, mas acho que aluguel você tem uma preocupação constante. Se você fica desempregado vai para onde? Eu sou do time que prefere fazer um bom planejamento financeiro para comprar”, continuou.

Ao realizar sua aquisição, a influenciadora produziu um tour pela sua casa antes de a obra ser iniciada. Assista o vídeo abaixo: