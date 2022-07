Anitta lança música com namorado e atinge Top 20 do iTunes nos EUA; veja as novidades musicais da semana

Mais um recorde pra carreira de Anitta: após o lançamento da música “No Más”, a cantora entrou para o Top 20 do iTunes nos Estados Unidos, na 13ª posição - contagem da tarde desta sexta-feira (8).

A última vez que Anitta tinha entrado para o ranking foi em novembro de 2020, quando lançou “Me Gusta” com Cardi B e Myke Towers. Na época, seu pico foi a 14ª posição.

“No Más” é uma música do DJ e produtor musical Murda Beatz, com quem Anitta está em um relacionamento atualmente. Além da brasileira, a faixa também conta com a participação de Quavo, Pharrel e J Balvin. Essa é a primeira vez que ela faz uma música em colaboração com o namorado.

Assista ao clipe:

Novidades musicais da semana de 2 a 8 de julho

Anitta também teve outras duas novidades musicais ao longo desta semana: “Tropa”, uma música lançada para a trilha sonora do game “Free Fire”, e “La Loto”, uma parceria reggaeton com Tini e Becky G.

A outra grande novidade musical da semana é a nova faixa de Gusttavo Lima, “Fala Mal de Mim”. A música foi gravada ao vivo durante show da atual turnê, na passagem por Maceió.

Chefin, o dono do hit “212″ também trouxe novidade: o álbum “A Nova Era”, que conta com participações de MC Cabelinho e MC Poze do Rodo.

Já WC no Beat reuniu dois nomes poderosos do funk carioca em “Faz Direito”: Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco.

No cenário internacional, teve também o retorno da banda The 1975, com a música “Part of the Band”.

Vale destaque também para os lançamentos de Ciara (”Jump”, em parceria com Coast Contra), DNCE (a banda de Joe Jonas, com “Got me Good”) e Léo Santana (”Tô na Sua Mente”, com Diego & Victor Hugo).

