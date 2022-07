VÍDEO: Paola Carosella tem restaurante ameaçado por bolsonarista; mulher na porta faz ‘L de Lula’

A chef Paola Carosella foi alvo de um ataque ao seu restaurante “La Guapa”, em Brasília, por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na gravação, o homem convocava os bolsonaristas a boicotarem o estabelecimento quando uma mulher, não identificada, estava na porta do estabelecimento e, ao perceber que era filmada, fez um gesto com as mãos mostrando um “L”, que faz referência ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência (veja o vídeo abaixo).

Olha aí o Gado tentando lacrar em cima da @PaolaCarosella

Eu estou com a Paola!

Faz o L aí Compa!

Chora Gado!#FazoL #LulaPresidente13 #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/hjeGCYH0ag — Distopia Brazil (@DistopiaBrazil) July 5, 2022

O caso ocorreu na última segunda-feira (4). No vídeo, o homem mostrou a fachada do restaurante destacando que ele pertence à chef, aquela que “detesta brasileiros patriotas” e que o estabelecimento deveria ser boicotado para ela “voltar para a Argentina”.

Foi quando uma mulher que estava dentro do estabelecimento, que usava máscara, reagiu fazendo o “L de Lula”. Então, o homem perguntou: “É você, Paola, que está aí? É ela ali ó”, afirmou ele. No entanto, de acordo com reportagem do jornal “Correio Braziliense” o restaurante não confirmou que se tratava da chef.

Ataques de ódio

Paola e seus restaurantes vêm sendo alvo de ataques de apoiadores de Bolsonaro desde maio passado, quando a chef deu uma entrevista ao programa “DiaCast” e disse que “é muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou é burro”.

Paola Carosella criticou Bolsonaro e seus seguidores em entrevista e virou alvo de ataques (Reprodução/DiaCast)

“Já está demonstrado. Já ficou muito claro que não teve problema de governo, que não faz a mínima ideia do que tá fazendo, que tá lutando contra um comunismo que não existe”, afirmou Paola na entrevista.

“Essas pessoas que estão defendendo ainda, que querem votar de novo, que querem mais quatro anos dessa porcaria estão defendendo o quê?”, indagou a chef na ocasião.

O vídeo com a entrevista viralizou e ela passou a ser atacada por bolsonaristas. Alguns chegaram a dizer que ela deveria voltar para a Argentina, outros já sugeriram um boicote ao restaurante “Arturito”, em São Paulo, do qual ela é dona.

Entre as pessoas que atacaram a chef estava o deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PL): “Fala pra ela voltar pra Argentina que já já ela vai ver o tal comunismo.”

Que comunismo é esse? Volta para a Argentina e tente abrir seu negócio lá que rapidinho você aprende. pic.twitter.com/bJbWHU0ZwR — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 23, 2022

O lutador Renzo Gracie também foi um dos críticos de Paola e pediu um boicote ao seu restaurante. “Vai ter que voltar à Argentina.”

