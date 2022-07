Vestido de coroação da rainha Elizabeth II é exibido no Castelo de Windsor

O vestido usado pela Rainha Elizabeth II no dia de sua coroação será exibido em homenagem ao Jubileu de Platina da monarca do Reino Unido, que marca os 70 anos de seu reinado. “É provavelmente um dos vestidos mais importantes feitos no século 20, certamente uma grande peça de design britânico”, diz Caroline de Guitaut, curadora da exposição.

O vestido, juntamente com as jóias utilizadas pela Rainha em 2 de junho de 1952, no dia de sua coroação, serão expostos a partir desta quinta-feira, 7, no Castelo de Windsor. “A combinação de tecidos ricos e bordados bonitos foi realmente a assinatura absoluta de [Norman] Hartnell e acho que a maior expressão de toda a sua carreira”, disse a curadora.

A exposição, intitulada ‘Platinum Jubilee: The Queen’s Coronation’ vai exibir o vestido da Rainha pela terceira vez em 69 anos.

Sabe-se que a Rainha esteve muito envolvida no processo de design de seu vestido, que foi criado no mais fino cetim branco duquesa, ricamente bordado em efeito treliça com um esquema iconográfico de emblemas florais em fios de ouro e prata e sedas em tons pastel e incrustadas com pérolas, lantejoulas e cristais.

Norman Hartnell, o designer que fez o vestido da Rainha e que também desenhou seu vestido de noiva de 1947, criou oito esboços, mas foi o nono, que incluía emblemas florais do Reino Unido, que a Rainha mais gostou, mas ela teve alguns pedidos adicionais.

“Ela fez duas outras sugestões a Hartnell, que eram que os emblemas fossem bordados em sedas coloridas, assim como os enfeites de pérolas e contas. E também que ele deveria incorporar os emblemas das nações das quais ela se tornaria Rainha, a independência de estados como Austrália e Nova Zelândia e assim por diante”, diz de Guitaut. Devido à natureza do bordado, estima-se que o vestido deva pesar pelo menos cerca de 5kg.

A exposição, que acontece de 7 de julho a 26 de setembro, também inclui o colar de diamantes e os brincos que a Rainha usou no dia da coroação. Encomendado pela rainha Victoria em 1858 e feito pela Garrard & Co., o colar já foi usado pela rainha Alexandra, rainha Mary, rainha-mãe e atual Rainha.