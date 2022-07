‘The Crown’: Chamada de elenco para a temporada 6 confirma que final será polêmico

'The Crown'. Foto: Reprodução

Ainda vivendo a ansiedade da espera pela temporada 5 de ‘The Crown’ que chega à plataforma da Netflix em novembro, uma chamada de elenco da série demandou uma maior atenção quando foi relatada “uma forte semelhança física” para a atriz que irá interpretar Kate Middleton.

A informação foi revelada pelo The Sun e os criadores da série anunciam a vaga semanas depois de anunciar as vagas de príncipes Harry e William para atores na casa dos 20 anos que possam interpretá-los com 16 anos.

O fato confirma certamente uma controvérsia na temporada final. Sabemos que os produtores da série mudam o elenco a cada duas temporadas, para evitar que os atores usem artifícios para interpretar seus personagens na velhice. Por isso, sempre haverão novos rostos.

A 6ª temporada de ‘The Crown’ tocará em eventos mais atuais, até aqui nenhuma novidade. Porém, esse possível elenco para interpretar Kate Middleton também confirma que a série durará mais do que o previsto para a 5ª temporada, com a Netflix anunciando uma sexta e última temporada, a fim de fazer justiça ao enredo original do programa.

O príncipe William e Kate Middleton se conheceram em 2001, enquanto estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Dez anos depois, em 29 de abril de 2011, estavam casados.

A busca da Netflix por um ator mais jovem indica que o enredo pretende retratar o anos anteriores do romance de Middleton com o príncipe William, mas os produtores planejam escalar o papel apenas se encontrarem “o ajuste certo”, já que a duquesa de Cambridge não é uma parte essencial da trama.

‘The Crown’, segundo os críticos é um programa com muitas imprecisões e a quarta temporada recebeu uma forte reação que forçou a família real a ponderar sobre sua exibição, exigindo da Netflix que emitisse uma advertência no início de seus episódios confirmando que os fatos são fictícios.

Acrescentando esse fato às visões já divididas sobre a configuração atual da família real, talvez a sexta e última temporada final pode ser a mais controversa até agora, por se tratar dos anos mais difíceis para a família, incluindo a morte da princesa Diana.