Sunga de respeito: Lore Improta revela truque de edição em foto com Leo Santana

A dançarina Lore Improta afirmou já ter usado ferramentas de edição de imagem para diminuir o volume do pênis do marido, o cantor Leo Santana.

Em entrevista ao podcast “Podpah”, Lore disse que aplicou o truque em uma foto do casal na praia, no início do relacionamento. Ela contou que Leo ficou bastante chateado na época e que os dois quase terminaram o namoro.

“Eu diminuir no Photoshop. Por Deus, por minha filha. Ele não sabia, ficou put* com a minha cara, a gente brigou muito e quase foi um término isso. Eu tava incomodada, eu tava com o corpo muito bonito do lado dele e falei: ‘não vou perder essa foto’”, afirmou a dançarina.

Algum tempo depois, após o término do namoro, o cantor não perdeu a chance de corrigir o mau entendido. “Ele ficou put*. Pegaram muito no pé dele, viralizou muito. Virou meme. Depois disso, ele terminou comigo e começou a postar o pa* todo marcado, toda vez. Para a galera ter certeza que o pa* dele era grande. E eu falava: ‘não precisa ficar postando as cuecas marcando’. Não tinha necessidade”, continuou.

Atualmente, Lorena e Leo são casados e têm uma filha de 8 meses chamada Liz.

Anitta casada?

A cantora Anitta e o namorado, o produtor musical Murda Beatz, chocaram os fãs na última quarta-feira (6) ao dizer que haviam se casado.

A cantora perguntou aos seus seguidores se eles adivinhariam o motivo de ela ter viajar para Atlanta, nos Estados Unidos, para passar apenas um dia.

Uma das seguidoras, então, respondeu: “Para se casar com Murda Beatz”. A artista mostrou a mensagem ao namorado. “Que loucura, a gente acabou de se casar mesmo”, disse ele. “Nós casamos?”, questionou ela.

A brincadeira deixou os fãs confusos e curiosos, claro. Procurada pela “Quem”, a assessoria de imprensa da cantora esclareceu que a declaração não passou de uma brincadeira. O casal segue apenas namorando.

