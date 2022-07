Sessão da Tarde: Google vetou cenas de ‘Os Estagiários’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (7) o filme “Os Estagiários″, lançado em 2013. O longa é estrelado por Vince Vaughn (”Separados pelo Casamento”), Owen Wilson (”Extraordinário”) e Rose Byrne (”Missão Madrinha de Casamento”).

O filme conta a história de Billy (Vince Vaughn) e Nick (Owen Wilson), dois homens na casa dos 40 anos de idade que foram demitidos recentemente e precisam encontrar um novo trabalho. Mesmo sem saber nada de tecnologia, eles são contratados como estagiários do Google e agora precisam lidar com chefes 20 anos mais novos do que eles.

Confira três curiosidades sobre “Os Estagiários″, segundo o IMDb:

Funcionários na vida real

Para gravar cenas internas no escritório do Google, a produção contou com 100 funcionários reais da empresa para atuar como figurantes. Eles participaram de filmagens durante cinco dias na sede do Googleplex. As outras diárias foram feitas no Instituto de Tecnologia da Geórgia em Atlanta, onde o set foi reproduzido para parecer o mais fiel possível.

Autonomia para vetar

Apesar de não ser um filme patrocinado pelo Google, a empresa teve poder de veto no que seria mostrado no longa. Prova disso é que os produtores gostariam de mostrar uma cena em que um carro autônomo caísse. Contudo, o Google solicitou a remoção, pois este era um produto que ainda não havia sido lançado na época em que o filme estreou.

Falso estrangeirismo

Tem quem ache chique fazer tatuagens de termos ou frases em outros idiomas. O personagem de Will Ferrell, cunhado de Nick no filme, é desse tipo: ele resolveu escrever “faça escolhas razoáveis” na própria pele. Contudo, a questão é que, diferentemente do que ele faz acreditar, a tatuagem não está escrita em sânscrito nem hindi. Ele apenas usou o alfabeto devanagari em vez do alfabeto latino para escrever a frase, que está em inglês mesmo.

