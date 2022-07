Sabrina Sato relembra momento engraçado durante trabalho de parto

Quando não se pode rir, aí é que a gargalhada vem. Em uma conversa sobre aprender a não se levar tão a sério, Sabrina Sato confessou um momento inusitado durante seu trabalho de parto.

“Eu estava com 30 horas de trabalho de parto e estava literalmente vomitando, sentindo muita dor, gritando... Aí, o Duda falou para mim ‘vamos dançar, vamos colocar uma música, vamos nos divertir e tentar ver isso de uma forma menos pesada’”, relembrou a apresentadora durante o programa “Saia Justa” desta quarta-feira (6).

“E funcionou! Acabou que eu falei assim ‘então, pega lá minha maquiagem que agora eu vou me maquiar’”, continuou ela.

Ao lado das também apresentadoras do programa Luana Xavier, Larissa Luz e Astrid Fontenelle, Sabrina Sato conversou com o ator Bruno Gagliasso no programa desta semana.

Ele também lembrou como foi o momento do parto com sua esposa, Giovanna Ewbank. “A gente estava no hospital, aquela coisa de trabalho de parto. A gente olhou um para o outro e começamos a rir. A gente teve uma crise de riso no meio daquela dor”, contou.

"É melhor rir e encarar as coisas com mais leveza. A vida passa", diz @larissaluzofc no #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/lr4dRRQ71H — Canal GNT (@canalgnt) July 7, 2022

Reality show

Sabrina Sato ganhou um reality show no GNT, “Desapegue se for Capaz”. Na atração, os participantes recebem uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, ao comemorar o início do reality, em maio.

A apresentadora também faz parte da bancada do programa “Saia Justa”, no mesmo canal.

