Rodrigo Mussi rebate irmão após revelação sobre rompimento de relações: ‘Assunto de família’

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro em março passado e ainda se recupera das lesões, falou sobre os atritos na relação com um dos seus irmãos. Na terça-feira (5), Diogo Mussi, que ajudou o ex-brother durante o período em que estava hospitalizado, revelou que “está bloqueado” e não o segue mais nas redes sociais.

Depois da exposição sobre o problema entre irmãos, Rodrigo Mussi demonstrou não ter gostado das colocações e disse, em postagem no Twitter, que não vai entrar em mais conflitos.

Galera, passando aqui para dizer que não vou responder para uma pessoa que eu amo pelas redes sociais, que não é nem espaço para isto. Entendo que assunto de familia se resolve em família. Meu coração sabe que ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida. — Rodrigo Mussi 🥷🏼 (@oficialmussi) July 6, 2022

A revelação sobre atritos com Rodrigo foi feita por Diogo, durante conversas com seus seguidores no Instagram: “Mas é isso, bloqueado lá, bloqueado cá e vida que segue. Não vou mais responder nada sobre o Rodrigo. Espero que compreendam!”, disse.

Enquanto o ex-BBB estava internado, era Diogo quem passava os boletins sobre o estado de saúde dele. Um seguidores perguntou se ele sente que faltou reconhecimento da parte do Rodrigo e o irmão disse:

“Prefiro não comentar essas coisas para que não haja más interpretações ou especulações!”, respondeu Diogo, que recebeu elogios sobre sua dedicação ao irmão: “Você foi maravilhoso no processo do Rodrigo, eu vi muita força em você. Parabéns!”, escreveu uma seguidora.

Ainda na conversa, Diogo foi questionado sobre quando vai rolar um encontro entre ele, Rodrigo e o outro irmão deles, Rafael. “Acho muito difícil nesse momento. Um dia eu vou contar sobre isso em um livro sobre a minha vida que eu sempre quis escrever. Mas vou contar tudo um dia”, destacou ele.

Afastado da mãe

Rodrigo Mussi falou recentemente que sua relação com a mãe segue conturbada. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal “O Globo”, ele disse que chegou a receber a visita dela enquanto estava internado, mas ressaltou que eles permanecem com as relações rompidas.

“Continuamos afastados. Com a minha mãe, não quero assunto, não. Nem depois de quando eu me acidentei foi legal. Também não quis falar depois do acidente”, revelou.

