Rafael Ilha recebe autorização da mãe de Sérgio Hondjakoff e o leva para nova clínica de reabilitação

O ator Sérgio Hondjakoff deixou o Instituto de Dependência Química de Sorocaba, no interior de São Paulo, na tarde de quarta-feira (6). Ele estava no local, de maneira voluntária, desde o último dia 11 de junho. Segundo o site G1, o ex-polegar Rafael Ilha recebeu autorização da mãe do ator para levá-lo para uma nova clínica de reabilitação, cuja localização não foi divulgada.

Diretor da instituição em Sorocaba, Denis Marcelo de Carvalho disse ao G1 que Sérgio deixou o local acompanhado por Rafael Ilha por volta das 13h e que a transferência teve a anuência da mãe do ator.

Sérgio, o eterno Cabeção de “Malhação”, foi internado depois que apareceu visivelmente alterado durante uma live no seu Instagram e ameaçou matar o próprio pai caso não recebesse R$ 1 mil dele.

No vídeo, ele assumiu que “deu uns tequinhos” (gíria para uso de cocaína) e que estava muito louco. Além disso, afirmou que seu pai se recusava a dar dinheiro para ele viajar para São Paulo.

Ator Sérgio Hondjakoff apareceu transtornado em live e ameaçou o pai (Reprodução / Instagram)

Dias depois, ele recebeu o apoio de Rafael Ilha e de outros famosos como Bruno Gagliasso e Kayky Brito, e iniciou um tratamento com o terapeuta Sandro Barros.

Pediu perdão ao pai

Na sequência, antes de ser internado em Sorocaba, o ator fez um novo vídeo dizendo que estava bem, “limpo e abstêmio de qualquer substância”. Ele também aproveitou para pedir perdão ao seu genitor e agradecer aos famosos que o ajudaram a iniciar um novo tratamento (veja o vídeo abaixo).

“Fala galera, aqui é o Serginho Hondjakoff, fiz o Cabeção da ‘Malhação’. Bom, andei preocupando o pessoal esses últimos dias com vídeos no Tik Tok que viralizaram, coisas polêmicas, de ameaças e internação. Estou aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, abstêmio de qualquer substâncias. Agradeci a todos vocês pela preocupação comigo e quero pedir perdão principalmente ao meu pai que está muito bolado comigo”, disse o ator.

Ajuda

Um dos responsáveis pela internação do ator em Sorocaba, Rafael Ilha explicou em entrevista ao G1 que se sensibilizou com o vídeo que viralizou nas redes sociais no qual o ator ameaçou o pai. Assim, conversou com Sérgio e o convenceu a iniciar o tratamento contra dependência química.

“Quem nunca passou por isso tem uma visão quando vê aquele vídeo [da ameaça ao pai]. Para a gente que passou, para as famílias que passam por isso, é uma outra visão. Eu vi como um pedido de socorro também. Conversei muito com ele, até convencê-lo a vir para cá”, disse o ex-polegar, que também já enfrentou problemas com drogas.

