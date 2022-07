Pelada? Gloria Groove aposta em biquíni nude em praia de Barcelona; olhe com atenção

Glória Groove ousa com biquíni nude na Espanha (Reprodução/Instagram @gloriagroove)

A cantora Gloria Groove movimentou a web ao apostar em um look bem ousado em uma praia de Barcelona, na Espanha.

Na última quarta-feira (6), ela compartilhou em suas redes sociais foto em que aparece com uma calcinha de biquíni nude. Ao olhar rapidamente, a impressão que fica é a de que ela não está usando absolutamente nada.

“Hola, Barcelona!”, escreveu Gloria Groove na legenda do post no Instagram.

Confira:

Nos comentários, colegas e fãs confessaram também ter se confundido à primeira vista. “Achei que estava pelada”, “Pelada?” e “Nua e pisando fofo nas areias de Barcelona” foram algumas das menções, além dos muitos elogios, como “Gostosa” e “Delícia demais”.

E por falar em fotos na praia...

Larissa Manoela postou cliques ao lado de ex-namorado André Luiz Frambach na praia no último domingo (3) e também movimentou a web.

As fotos foram tiradas em uma praia no Rio de Janeiro. Larissa e André estavam acompanhados dos amigos Eike Duarte e Natalia Vivacqua, e a filha do casal, Filipa.

“Domingo divertido”, escreveu Larissa na postagem. Confira abaixo:

André Luiz também fez um post sobre o dia especial em sua conta no Instagram, mas nenhum dos dois confirmou oficialmente a volta no namoro.

Contudo, nos comentários, a torcida se mostrou forte. “Esse casal”, “Namorem logo” e “Pra mim você e Larissa já estão mais que assumidos, obrigada!”, foram apenas algumas das menções nas páginas dos famosos.

