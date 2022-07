Pantanal: Intérprete do cramulhão revela susto após ‘sensação sobrenatural’

Quem conhece ator já ouvir dizer que, às vezes, é difícil se desvincular do personagem que interpreta, ainda mais quando o trabalho dura muito tempo, como acontece com quem atua em novela, que tem um período de gravação extenso, além dos ensaios e preparação pré-produção.

Agora, imagina quem acaba interpretando o diabo, como é o caso de Gabriel Sater, que faz Trindade no remake de “Pantanal”, peão que tem um pacto com o “coisa ruim” e incorpora o cramulhão em diversas cenas. Em uma entrevista ao IG, o galã falou sobre um clima estranho durante as gravações da novela da Globo.

Gabriel Sater revela momento assustador nos bastidores de Pantanal (Reprodução/@gabrielsateroficial)

“Eu estava com um cavalo naquela relação com ele, normal. Mas, quando encosta o cramulhão eu acabo mudando a minha frequência e a minha questão corporal também. Naquela hora, o cavalo relinchou no meio da cena e foi uma explosão na hora que eu não acreditei. O cavalo estava quietinho”, contou o filho de Almir Sater.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho mira em novela, mas entra em novo programa de humor da Globo

Segundo o famoso, a sensação tida como sobrenatural acontece devido a sensibilidade dos animais. Gabriel ainda disse que essa não foi a única vez que o cavalo reagiu inesperadamente: “No Pantanal, eu pesquisei sobre o pacto em outras questões. Algumas pessoas me falaram que fizeram para domar animais. Esse mundo sobrenatural tem muito que a gente não conhece”.

Pantanal: Trindade (Gabriel Sater) será pai do filho de Irma (Camila Morgado) (Reprodução/Globo)

Além disso, o ator acredita que tudo que acontece no ambiente provoca uma reação no animal e se tratando de novela sempre há um cenário caótico nos bastidores: “Todo dia antes de entrar em cena eu faço uma oração, peço proteção, porque estou lidando com energias que eu desconheço”, assumiu Gabriel.

Exibido de segunda-feira a sábado, o remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. O último capítulo da trama está previsto para outubro, quando ela será substituída por “Travessia”.

LEIA TAMBÉM: Muda e Tibério formam um casal ‘sem defeitos’ e web comemora noivado