Muda e Tibério formam um casal ‘sem defeitos’ e web comemora noivado

No remake de “Pantanal”, Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) foram além de qualquer expectativa e mostraram aos fãs da novela que formam um casal “sem defeitos” e, agora, prontos para subir no altar, antes mesmo dos protagonistas.

Após a cena exibida nesta quarta-feira (06), as redes sociais foram pulverizadas com a comemoração dos fãs da trama de Bruno Luperi, que viram a personagem de Bella Campos perder a voz. Entre as postagens que mais se destacaram estão os votos de felicidades ao casal pantaneiro e, é claro, memes falando sobre o conflito de Juma e Jove.

Me digam que eu não sou a única que prefere o Tibério e a Muda do que o Jovi é a Juma #Pantanal pic.twitter.com/YkydTa1Q63 — não te interessa (@no_interresa) July 7, 2022

Para quem não viu a cena, Tibério diz que precisa conversar com a amada, mas não é algo do dia a dia e, por isso, precisa ser em um lugar reservado. Mesmo sem entender, a amiga de Juma fica preocupada, mas acaba cedendo e acompanha o peão até o galpão da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Teve mimos da Filó e da Muda sim!!!

Filó chamando a muda de filha e o Tibério de genro foi tudooooo#Pantanar #pantanal pic.twitter.com/4A83mHtKVq — pantanar dos Marruá🐆 (@Pantanalll) July 7, 2022

Finalmente a novela terminou, com Tibério e Muda encerrando essa história.



HAHAHHHAHHAAHAHAHA#Pantanal pic.twitter.com/OgcTDr90yu — Rodrigo 👀 (@rodrigofcsantos) July 7, 2022

O mistério sobre a conversa continua até o momento em que eles chegam no local e Tibério decide pedir a forasteira em casamento. Ao ver o peão ajoelhado e com um anel na mão, o clima de tensão some e Muda fica sem palavras, mas aceita o pedido.

O único casal que tô encantada nessa novela é Tibério e muda. #Pantanal pic.twitter.com/TYFZUYQ0tY — Maria Marruá 🐆 (@VeredianoMaria) July 7, 2022

O pedido de casamento fica ainda mais emocionante quando Tibério revela que o anel de noivado foi de sua mãe e que ele tinha prometido entregar apenas para a mulher que fizesse o seu coração bater mais forte.

🎶Qquer beijo de novela me faz chorar...🎶 Pois é... que cena linda essa de #Tibério e #Muda em #Pantanal!!! Chorando de emoção até 2053!!! pic.twitter.com/MTa61rz4z1 — PsiComPata🦆 (@ZecaAAndrade) July 7, 2022

Mas, nem tudo são flores no remake de “Pantanal”, e Muda faz um pedido inesperado ao amado, que fica aflito. No entanto, ela apenas deseja que José Leôncio e Filó (Dira Paes) sejam os padrinhos do casal.

muda e tiberio noivos como amo um casal sem conflito #Pantanal pic.twitter.com/IA9CErdFDY — bolena (@anaofguns) July 7, 2022

Exibido de segunda-feira a sábado, o remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. O último capítulo da trama está previsto para outubro, quando ela será substituída por “Travessia”.

