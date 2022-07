Marcos Palmeira deixa Pantanal? Veja o futuro do personagem no remake

Desde o início do remake de “Pantanal”, José Leôncio (Marcos Palmeira) foi um homem ativo e que sempre estava de olho em seu império. Mas, não é de hoje que o rei do gado da novela da Globo está sentindo uma certa fadiga e deixando de cumprir algumas funções.

No entanto, o susto mais impactante para o personagem de Marcos Palmeira virá nos próximos capítulos da novela escrita por Bruno Luperi. Em breve, ele vai descobrir que precisará passar por uma cirurgia cardíaca e ficará em choque.

Tudo começa quando Zé Leôncio sente, pela primeira vez, algumas pontadas no coração e conversa com Filó (Dira Paes) sobre a sensação. A mãe de Tadeu (José Loreto) ficará preocupada e pedirá que ele vá ao médico para saber mais sobre a sua saúde.

Pantanal: Marcos Palmeira e Almir Sater fizeram parte da versão original e também do remake da Globo (Reprodução/@marcospalmeiraoficial)

Mas, José Leôncio é teimoso e não vai ligar muito para a opinião da cozinheira. Na cena que está por vir em “Pantanal”, o pedido de Filó entrará por um ouvido e sairá por outro e veterano seguirá cuidando das fazendas. Mas, a situação vai ficando complicada e o fazendeiro decide ir ao consultório de um médico, onde fará vários exames até descobrir que precisa se submeter a uma cirurgia cardíaca.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho mira em novela, mas entra em novo programa de humor da Globo

Mesmo imaginando o pior, José Leôncio pedirá que o médico, que fica no Rio de Janeiro, mantenha a informação em segredo. Ao retornar ao Pantanal, ele avisa que está tudo bem, deixando a esposa despreocupada.

Em Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) morre após se casar com Filó (Dira Paes)

Mas, a mentira do rei do gado acabará provocando sua morte. No último capítulo do remake da Globo, José Leôncio sofrerá um mal súbito na sala de casa, logo após se casar com Filó.

Caso siga o roteiro de Benedito Ruy Barbosa, o personagem acabará assumindo o posto deixado pelo Velho do Rio (Osmar Prado) e, na última cena da trama, será visto apenas pelos netos, que ainda serão crianças.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Intérprete do cramulhão revela susto após ‘sensação sobrenatural’