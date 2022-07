Klara Castanho ressurge nas redes sociais e tranquiliza fãs: ‘Estou me cuidando’

A atriz Klara Castanho ressurgiu nas redes sociais para agradecer o apoio de fãs e colegas após a exposição de sua gravidez decorrente de um estupro. Ela afirmou que está cuidando de seu psicológico e que está amparada.

“Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer por cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que eu recebi e venho recebendo. Todo esse carinho tem sido muito importante para mim e eu precisava dividir a minha gratidão com vocês. Obrigada do fundo do meu coração”, começou o texto, publicado no feed do Instagram ao lado de uma foto de uma praia.

“Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que estou me cuidando, fazendo acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos”, continuou Klara.

“Quero agradecer a minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, aos fãs que me acompanham e, também, a imprensa séria e responsável, que vem me respeitando durante esse momento”, finalizou a atriz.

Veja o post na íntegra:

Relembre o caso envolvendo Klara Castanho

No último dia 25, Klara Castanho divulgou uma carta aberta em que revelou ter sido vítima de um estupro, engravidado e decidido entregar a criança para adoção. O pronunciamento ocorreu depois que a história foi exposta na mídia, mesmo sem seu consentimento.

“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim, expô-la desse maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família nem dos meus amigos”, declarou Klara em carta aberta.

Tudo teve início com um post nas redes sociais feito pelo jornalista Matheus Baldi, no dia 24 de maio, no qual ele contou que Klara deu à luz uma criança. A atriz pediu e ele acabou excluindo a publicação, mas já era tarde demais: a história se espalhou.

Durante uma live, a apresentadora Antônia Fontenelle falou sobre o caso, sem citar nomes. Em tom agressivo, ela disse que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para adoção. Ela deu várias dicas, citando que a artista em questão já havia trabalhado na TV Globo e, atualmente, faz parte do elenco de uma série da Netflix. Foi então que Klara decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto.

