Jojo Todynho mira em novela, mas entra em novo programa de humor da Globo

Jojo Todynho fará participação especial no projeto de humor "Novelei", que será exibido no Youtube (Reprodução/@jojotodynho)

A internet fez a funkeira Jojo Todynho ficar conhecida em todo o Brasil, já que foi pela web que a cantora resolveu divulgar suas músicas e acabou estourando com o hit “Que Tiro Foi Esse”. Agora, depois de ganhar um quadro para chamar de seu no “Mais Você”, de Ana Maria Braga, ela vai voltar para onde tudo começou.

Mesmo curtindo um período em Paris, onde aproveitou para ver um desfile da Semana de Alta Costura, a famosa segue sendo anunciada em novos trabalhos pelo Brasil e, desta vez, ela vai atuar em um novo projeto de humor da Globo, que foi intitulado de “Novelei”.

Ao sair da "Dança dos Famosos", Jojo Todynho disse que queria ser Carminha, vilã de "Avenida Brasil" (Estevam Avellar/Globo)

Comandado pelo humorista Paulo Vieira, que também está ganhando muito destaque na emissora carioca, o projeto será transmitido apenas no Youtube e a esposa de Lucas Souza vai fazer algumas participações especiais. Previsto para estrear no dia 11 de julho, a série também terá as participações pontuais de Claudia Raia, Cauã Reymond, Whindersson Nunes, Kéfera Buchmann, Ísis Valverde, Carolina Dieckmann, Camilla de Lucas, Diva Depressão e Nany People.

LEIA TAMBÉM: Cara e Coragem: Moa vive dia de fúria ao ser trocado por um novo dublê

Como o próprio nome sugere, o projeto levará os participantes ao mundo das novelas da Globo e Paulo Vieira interpretará Vitinho, o personagem principal. Em “Novelei”, a história se passa em um mundo paralelo que, após uma falha no sistema, as novelas começam a ser apagadas da memória das pessoas e o protagonista, que foi assistente de produção por anos nos Estúdios Globo, chama alguns famosos para que eles recriem as produções.

Paulo Vieira, Thalita Meneghim, Phellyx, Evandro, Gusta, Babu Carreira e Livia La Gato estão no "Novelei" (Juliana Coutinho/Globo)

Além de Paulo Vieira, o projeto, que une atores e influenciadores digitais, conta com Thalita Meneghim, Gusta Stockler, Phellyx, Babu Carreira, Evandro Rodrigues e Livia La Gatto no elenco principal. Já Tony Ramos e Susana Vieira farão uma participação especial.

Exibido às 20 horas, o “Novelei” contará com nove episódios disponibilizados semanalmente no canal da TV Globo no YouTube.

LEIA TAMBÉM: Muda e Tibério formam um casal ‘sem defeitos’ e web comemora noivado