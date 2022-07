Humberto Martins elogia atuação de Jade Picon nas gravações de ‘Travessia’: ‘Inteligente, tem talento’

O ator Humberto Martins elogiou a atuação da ex-BBB Jade Picon, que já participa das gravações da novela “Travessia”, da TV Globo. Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, ele também defendeu a escolha da influenciadora digital para interpretar a personagem Chiara, que será sua filha na trama de Gloria Perez (veja a entrevista abaixo).

Humberto Martins elogiando e defendendo a entrada de Jade Picon na novela Travessia pic.twitter.com/SiFdgr6ASr — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 6, 2022

“Ela é boa, inteligente, tem talento, é uma menina bacana. Ela pode! Ninguém ia fazer uma escolha [e causar] uma situação constrangedora para a pessoa, a empresa ou o projeto. É claro que viram nela potencial”, destacou o ator.

Humberto também disse que não vê problemas em ex-BBBs ingressarem na carreira artística, relembrando que “antigamente eram os modelos de comercial que faziam isso” e citou como exemplos ele mesmo e Victor Fasano, que migraram dos ensaios de moda para as novelas.

Já a influenciadora postou nos stories do seu Instagram os corredores da Globo, da sua prova de figurino e também uma foto ao lado de Humberto Martins. Na legenda, escreveu que o dia de preparação foi ao lado do ator.

Jade Picon postou foto ao lado de Humberto Martins na Globo (Reprodução/Instagram @jadejade)

A novela “Travessia”, que vai substituir “Pantanal”, também conta no elenco com nomes como Alexandre Nero, Chay Suede, Rômulo Estrela, Lucy Alves, Giovanna Antonelli, Alessandra Negrini, Vanessa Giacomo, Ailton Graça e Dandara Mariana, entre outros. A estreia está prevista para outubro.

Autorização para atuar

A influenciadora recebeu uma autorização especial do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) para atuar na novela. Como não tem registro profissional como atriz, ela poderá atuar apenas na trama e ainda terá 5% do seu salário descontado.

Quando o nome da ex-BBB passou a ser cogitado para a novela, várias atrizes se posicionaram contra, assim como o próprio presidente do Sated-RJ, Hugo Gross. No entanto, após o nome dela ser confirmado, ele disse que Jade obteve a licença especial.

“Qualquer empresa de teatro, de cinema, teledramaturgia ou shows tem o direito a um número específico de autorizações especiais para cada produto. A emissora quis valer esse acordo e nós tivemos que dar a autorização”, esclareceu Gross.

Emoção ao ser escolhida

Jade apareceu em uma foto oficial ao lado do elenco da trama. A influenciadora compartilhou o momento em que recebeu a notícia de que passou no teste e não escondeu a felicidade (veja abaixo).

“A ficha ainda está caindo! Vocês têm noção? Um dos meus maiores sonhos sendo realizado da melhor maneira possível! O tanto que eu aguardei ansiosa por essa resposta e está aí a minha reação. VEM TRAVESSIA, VEM CHIARA!!! Não poderia deixar de agradecer @tvglobo e todos os envolvidos por essa oportunidade maravilhosa! Um desafio que vou enfrentar com muita dedicação. Não poderia estar mais feliz!!!”, escreveu Jade na legenda da publicação.