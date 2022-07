Globo mexe na programação e revive programa do século passado; veja qual

Além de seguir com a produção de novelas inéditas e mudar a programação matinal, a Globo decidiu mexer também em sua programação noturna, após a exibição da novela das nove. Mas, agora, a novidade nem é tão nova, já que o programa fez parte da grade no século passado.

Em agosto, a Globo vai reviver o “Som Brasil”, programa criado em 1981 e que homenageou grandes intérpretes da música brasileira, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Ivan Lins e Djavan. Em novo formato, o programa vai celebrar os 20 anos de carreira do cantor Thiaguinho e deve levar para audiência uma certa antologia dos shows especiais que passavam na TV.

Com Thiaguinho, Som Brasil está de volta à programação nobre da Globo (Márcio Nunes/Globo)

Além dos sucessos, o novo programa da Globo vai fazer os fãs do artista caminharem por uma linha do tempo. Afinal, são dez álbuns somente no comando do Exaltasamba, onde cantou de 2003 a 2012, e 11 trabalhos em carreira solo.

Chamado de “Som Brasil apresenta: Thiaguinho 20 anos”, o programa especial abordará ainda os prêmios que o famoso recebeu ao longo dos anos, como os discos de Ouro e Platina e os troféus ganhos no Prêmio Multishow e a indicação ao Grammy Latino.

Exibido no dia 10 de agosto, após o remake de “Pantanal”, o programa está sendo produzido pela equipe do “Conversa com Bial” e contará também com uma e entrevista inédita, conduzida por Pedro Bial. O especial, que também será disponibilizado no Globoplay.

Mais música

Alcione ganha documentário sobre sua carreira (Divulgação/Globo)

Falando de personalidades da música brasileira, a GloboboNews exibe, neste domingo (10), um documentário especial “O Samba é Primo do Jazz”, que aborda os 50 anos de carreira da cantora Alcione.

A produção reconta a trajetória da artista maranhense que subiu ao placo pela primeira vez com 12 anos de idade até se tornar um dos grandes nomes da música brasileira. No programa será possível entender como a famosa deixou a carreira de professora primária e virou um dos principais nomes da cultura brasileira.

