Gamora aparece em ‘Thor: Amor e Trovão’?

Vários personagens de Guardiões da Galáxia foram confirmados pelo teaser de ‘Thor: Amor e Trovão’, mas muitos estão se perguntando por que Gamora não apareceu. O filme seguirá Thor enquanto busca a paz interior, em meio a uma crise de meia-idade, e também tenta impedir Gorr, o Carniceiro de Deus, interpretado por Christian Bale, em sua missão de erradicar todos os deuses.

Os Guardiões da Galáxia, Star-Lord, Rocket, Groot, Mantis, Drax e Nebula, estão confirmados para aparecer. Os amigos de Thor, Valkíria e Korg, também retornarão ao lado da Poderosa Thor, interpretada por Natalie Portman, que reprisa seu papel como Jane Foster.

Bem, a última vez que vimos Gamora foi em ‘Vingadores: Ultimato’, quando uma de suas variantes de 2014 ajudou a lutar contra seu pai adotivo Thanos, depois que a atual Gamora foi sacrificada em Vormir para que ele pudesse obter a Jóia da Alma.

Esta variante veio de um tempo antes de Gamora conhecer os Guardiões e parecia não mostrar nenhum apego a eles, incluindo seu parceiro Star-Lord. No final da Fase 3 do MCU o paradeiro de Gamora terminou como incerto.

Teorias dos fãs

O destino da variante de Gamora é tema de algumas teorias. Provavelmente ela poderia estar focada em se proteger. Assim como antes, ela precisa ganhar confiança, então parece incomum ela se alinhar com os Guardiões logo após ‘Vingadores: Ultimato’.

Alguns especulam que Gamora pode seguir um caminho totalmente diferente e retornar como um vilã, o que faria sentido em não participar de ‘Thor: Amor e Trovão’. Já outros esperam que a história se repita e Star-Lord a encontre em Xander mais uma vez.

Algumas especulações são baseadas nos quadrinhos e envolvem personagens mais recentes do MCU, como Gamora trabalhando com Adam Warlock, que apareceu pela primeira vez em ‘Guardiões da Galáxia’ Vol. 2, na cena pós-créditos.

Nos quadrinhos, eles já trabalharam juntos e até se envolveram amorosamente. Outra possibilidade é Gamora se unir a Pip, o troll, que foi apresentado em uma cena pós-créditos de ‘Eternos’, ao lado do irmão de Thanos, Starfox.

As coisas permanecem no ar quando se trata da Fase 4 do MCU, especialmente com tantos novos personagens. Vamos esperar mais para tentar decifrar essa nova fase.