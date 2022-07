Gabi Brandt explica gastos de R$ 377 mil e diz que não pagou fatura inteira: ‘Não gasto isso todo mês’

A influenciadora digital Gabi Brandt voltou a falar nesta quarta-feira (6) sobre uma fatura altíssima no cartão de crédito e explicou os gastos, que fecharam em R$ R$ 377.719,90. Após ser muito criticada por “ostentar”, ela deixou claro que não costuma gastar esse valor todo mês e disse que brincou ao dizer que “não sabe como vai pagar”.

Gabi gravou vários vídeos nos stories do seu Instagram nos quais ressaltou que viajou muito nos últimos dois meses, incluindo uma visita à Disney, e disse que chegou a emprestar seu cartão de crédito durante os passeios, nos quais foi acompanhada por familiares, amigos e funcionários.

“Tem um monte de gente entendendo que eu eu gasto isso todo mês. Eu não gasto isso todo mês! Esse valor só foi revelado porque eu estava numa live e alguém me pediu um pix, falei da fatura que eu tinha que pagar, pessoal ficou insistindo muito pra eu mostrar o valor. Não gasto isso todo mês. Nunca, jamais! Não chega nem perto disso!”, começou Gabi.

“Nos últimos dois meses a gente viajou muito e na viagem que a gente fez pra Disney foram as babás, fiquei responsável por organizar a viagem, então a compra das passagens foi toda no meu cartão. Não paguei as passagens de todo mundo”, esclareceu a influenciadora.

Ela disse que muitas pessoas que a acompanharam nas viagens não tinham cartão para usar no exterior, assim, ela emprestou. “Nas outras viagens o cartão do pessoal não funcionava fora do Brasil e o meu era único que estava, então tudo que a gente gastou foi no meu cartão. Também não fui eu que paguei a fatura inteira. Ninguém gastou no meu cartão e largou eu pagando tudo”, completou.

Gabi ressaltou, ainda, que não pagou toda a fatura e que brincou sobre ter dito antes que “não sabia como ia pagar”.

“Galera está achando que gasto isso todo mês. Não tem nem como gastar isso todo mês. Também não paguei minha fatura inteira, tá? Uma boa parte dela. Gastei bastante, mas não paguei tudo. Só pegaram meu cartão emprestado. E outra coisa: que eu fiquei falando que não sei como pagar. É meme, gente. A minha parte eu tinha e a parte das outras pessoas elas me deram o dinheiro”, concluiu a influenciadora.

Web repecutiu

O nome de Gabi Brandt chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter depois que ela mostrou a fatura do cartão de crédito.

Muitos internautas disseram que os gastos da influenciadora são exagerados. “Dava para eu comprar uma casa por mês”, disse uma fã. “Viva a desigualdade”, comentou outra. “Minha fatura dá R$ 100 reais e eu já fico desesperada”, ressaltou mais uma internauta.

Veja a repecussão na web sobre o caso:

Gabi Brandt pagando 370 mil reais numa fatura, e eu com a cara inchada de chorar aqui pq não sei como vou pagar uma fatura de 350 reais.



São tempos difíceis pra os concurseiros, senhores — A escrivã de tweets 👩🏽‍💻 (@aescrivadetweet) July 6, 2022

// Não, a Gabi Brandt expor uma fatura de cartão de crédito de quase R$378 mil, como se fosse a coisa mais normal do mundo, em um país com 33 milhões de pessoas passando fome não é cool. Pelo contrário, é cafona, desnecessário e de extremo mau gosto. — Thiaguices | Thi Oliveira (@olathiaguices) July 6, 2022

a fatura do cartão da gabi brandt de 377mil reais, eu teria que trabalhar 15 ANOS pra ter 300mil no bolso……. é bizarro que gastem isso em um mês — mi (@ysaminsx) July 6, 2022

sabe a única coisa que me pegou na fatura da Gabi Brandt? foi ela dizendo que não sabe como vai pagar sendo que a fatura já tá em débito automático kkkk pic.twitter.com/SeYyqjAeqR — Preta (@pretademaiss) July 6, 2022

A Gabi Brandt gasta na fatura mensal do cartão o valor de um imóvel confortável e acha normal postar isso num país onde há 33 milhões de pessoas passando fome! pic.twitter.com/rrPBFF11jy — Inutilidades da Gabi (@gabizinha_ms) July 6, 2022

Eu pagaria a fatura da Gabi Brandt! Detesto ver gente rica passando perrengue. Gosto de ajudar. — Chico Barney (@chicobarney) July 6, 2022

LEIA TAMBÉM: