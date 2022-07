Eliane Giardini participa do ‘Encontro’ e deixa climão no ar ao ser sincera e criticar a novela ‘Pantanal’

Eliane Giardini causou climão ao comentar sobre a novela 'Pantanal' no programa 'Encontro' (Reprodução/TV Globo)

A atriz Eliane Giardini participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (7), e causou um “climão” com os apresentadores ao comentar sobre a novela “Pantanal”. Primeiro, ela surpreendeu ao confessar que não assiste ao folhetim todos os dias e depois fez críticas sobre como a história de Juma (Alanis Guillen) é explorada na trama.

Depois de relembrar suas personagens nas novelas da Globo, como a eterna Nazira, de “O Clone”, Eliane entrou no bate-papo com Tati Machado sobre a novela “Pantanal”. Foi quando a repórter perguntou: “Eu sei que, quando a Eliane não está no teatro, porque ela está em cartaz, ela consegue assistir um pouquinho de ‘Pantanal’. Não é mesmo, Eliane?”.

No entanto, a atriz foi sincera e respondeu: “Eu só assisto de segunda a quinta-feira e no final de semana eu não vejo”, disse.

Tati Machado ficou sem graça e o apresentador Manoel Soares tentou amenizar o “climão”. “Vê no Globoplay, Eliane. No Globoplay tem”, destacou ele.

O papo sobre a novela continuou, quando Eliane elogiou o elenco de “Pantanal”, mas disse que a forma como as personagens são exploradas a incomoda. “Eu sinto que o elenco todo está dando um show. Todos os atores estão maravilhosos, cada um tem seu momento, são grandes interpretações. Grandes interpretações”, iniciou Giardini.

“O que eu sinto falta é de ter um pouco mais do que seja esse viver na tapera da Juma, sabe? Porque tem um encanto absurdo essa vida, ela nasceu ali, tem todos os meios de sobrevivência ali. Como ela come, o que ela cozinha, o que faz. Às vezes dá um pouco de impressão de que ela é só uma pessoa teimosa, e isso eu acho que tinha que ter mais para a gente ver”, disse a atriz.

“Jove já é uma pessoa meio hippie, já é ligado à natureza, dá para entender perfeitamente por que ele quer ficar lá. Falta um pouco isso, o que é essa vivência na tapera, porque é muito saborosa! Eu conheço pessoas que têm essa vida alternativa que é maravilhosa! Eu quase trocaria tudo por uma vivência dessas, se tivesse no início da minha vida, digamos assim”, ressaltou Eliane.

